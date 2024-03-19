Куба вводит обязательное принятие карты "Мир": что это значит для туристов

Карта "Мир" станет обязательным условием для работы заведений на Кубе

0:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Министр туризма Кубы, Хуан Карлос Гарсиа Гранда, заявил, что Куба внедрит обязательное принятие российских платёжных карт системы "Мир" во всех заведениях на острове.

Фото: Официальный сайт ГосДума РФ

По его словам, в настоящее время карта "Мир" принимается на всей территории Кубы, но не в каждом заведении. Гарсиа Гранда подчеркнул, что они намерены установить обязательное принятие карты "Мир" для всех точек продаж, чтобы не было возможности иметь POS-терминал и не принимать данную карту. Этот процесс потребует перепрограммирования каждого POS-терминала в каждой торговой точке. По оценкам Гранды, на острове насчитывается примерно 20 тысяч таких точек, где уже установлены терминалы, способные принимать карты "Мир".