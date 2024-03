Хлеб и посуда: какие культурные особенности объединяют и разделяют россиян и немцев

В Новой Зеландии российская туристка случайно встретила немца по имени Крис, который поделился с ней множеством любопытных фактов о своей стране и России. Одним из ключевых моментов их беседы было обсуждение способов хранения хлеба. По мнению Криса, россияне предпочитают покупать свежий хлеб каждый день, в то время как немцы предпочитают хранить его в морозильнике, чтобы продлить его свежесть на длительный срок.

Фото: Flickr: Ава Удивила by Дэн Дзен is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic.