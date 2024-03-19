Ханой: борьба с загрязнением воздуха достигает критической точки

Ханой стал самым загрязненным городом в мире

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

По мнению международного сервиса по контролю качества воздуха IQAir, Ханой в настоящее время признан самым загрязненным городом в мире. Исследование показало, что концентрация вредной микропыли PM2,5 в атмосфере превысила безопасные нормы, установленные Всемирной организацией здравоохранения при ООН (ВОЗ), в рекордные 24 раза.

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Это тревожное явление связано с интенсивным строительством, увеличением автотранспортных потоков, а также выбросами от угольных электростанций и сжиганием сельскохозяйственных отходов в пригородах. Последнее исследование Всемирного банка показало, что более 40% населения Ханоя и приезжих туристов вынуждены вдыхать загрязненный воздух, содержащий опасные примеси почти в пять раз выше установленных норм ВОЗ.

Местные власти уже приступили к решению проблемы, но пока результаты остаются недостаточными. Многие эксперты считают, что ситуация в Ханое должна послужить толчком к действиям для всех стран, которые стремятся сохранить чистоту окружающей среды и обеспечить здоровье своих граждан.