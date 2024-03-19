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Майские праздники: лучшие направления отдыха с доступными ценами

Четыре бюджетных направления на майские праздники

1:36
Туризм

До майских праздников еще далеко, но туроператоры рекомендуют уже сейчас начать выбирать направление для отдыха. Турагент Ольга Захарова поделилась списком стран, где цены на майские праздники не такие высокие.

Четыре бюджетных направления на майские праздники
Фото: unsplash.com by Коди Блэк is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

Турция
Это классическое место для весеннего отдыха. С конца мая на курортах Турции начинается полноценный туристический сезон, но многие предпочитают поехать уже в начале месяца.

"В мае в Турции обычно не так много туристов, поэтому это хороший выбор, особенно если у вас есть дети. Можно найти выгодные предложения на всю семью с опцией все включено", — комментирует эксперт.


Малайзия
Мало кто выбирает эту страну для отдыха в мае, но если вам нужен спокойный отдых без толп туристов, то это идеальный вариант. "Плюсы включают отсутствие визы для пребывания до 30 дней и относительно доступные цены для экзотической страны", — говорит Ольга.

Египет
Если вы хотите погреться в мае, то Египет — отличный выбор. Здесь могут быть толпы туристов, так как страна популярна во всех крупных туристических агентствах.

"Можно найти туры по приемлемым ценам, например, за 150 тысяч на троих. Сервис здесь отличный, а развлечения разнообразны и подходят на любой бюджет", — добавляет Ольга.


Абхазия
Если не хочется уезжать далеко, можно рассмотреть вариант с Абхазией, где уже сейчас начинают готовиться к большому потоку туристов. "Чаще всего в Абхазию едут самостоятельно, здесь легко забронировать все самому. А цены делают этот вариант привлекательным для крупных семей", — заключает Ольга.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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