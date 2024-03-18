Визы в Европу для россиян подорожали вдвое - что это значит для туристов

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Советы по оформлению европейских виз от гендиректора Арт-тур

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Туризм

По словам Дмитрия Арутюнова, генерального директора Арт-тур, стоимость европейских виз для граждан России выросла вдвое.

Советы по оформлению европейских виз от гендиректора Арт-тур
Фото: tourprom.ru

Он отметил, что теперь предпочтительнее обращаться за помощью к туристическим агентствам для получения визы, поскольку запись в консульствах стала более сложной. По его словам, в их агентстве недавно была запись на следующую неделю. Он также подчеркнул, что реальная ситуация с выдачей виз отличается от заявлений политиков, утверждая, что многие консульства все еще готовы и рады выдавать визы, но это может занять немного больше времени. Хотя стоимость увеличилась вдвое, отказы в выдаче виз остаются на прежнем уровне.

Генеральный директор компании "Ракета", выступая в пресс-центре НСН, сообщил, что сегодня бизнес-путешественники из России чаще всего направляются в Китай, Германию и Испанию.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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