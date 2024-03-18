Безопасное путешествие: почему стоит избегать снотворных на борту самолета

Бывшая стюардесса и опытная путешественница предложила пассажирам самолетов избегать употребления снотворных средств во избежание потенциальных рисков. Она поделилась этим советом в материале для издания Business Insider Africa.
Согласно автору статьи, некоторые снотворные могут вызвать длительное чувство сонливости. Однако во время полета возникают ситуации, когда важно оставаться бодрым, например, в случае турбулентности или чрезвычайных обстоятельств, что способствует предотвращению возможных травм, подчеркнула она.
Ранее другая стюардесса из авиакомпании Cebu Pacific пояснила назначение отверстий в окнах самолетов — они необходимы для обеспечения безопасности лайнера и его пассажиров. По словам бортпроводницы Хенни Лим, эти отверстия помогают выравнивать разницу давления снаружи и внутри самолета.
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