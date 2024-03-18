Безопасное путешествие: почему стоит избегать снотворных на борту самолета

Экс-стюардесса рассказала об опасности снотворного во время полета на самолете

0:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Бывшая стюардесса и опытная путешественница предложила пассажирам самолетов избегать употребления снотворных средств во избежание потенциальных рисков. Она поделилась этим советом в материале для издания Business Insider Africa.

Фото: Wikipedia by Scott & Elaine van der Chijs is licensed under CC BY-NC 2.0

Согласно автору статьи, некоторые снотворные могут вызвать длительное чувство сонливости. Однако во время полета возникают ситуации, когда важно оставаться бодрым, например, в случае турбулентности или чрезвычайных обстоятельств, что способствует предотвращению возможных травм, подчеркнула она.

Ранее другая стюардесса из авиакомпании Cebu Pacific пояснила назначение отверстий в окнах самолетов — они необходимы для обеспечения безопасности лайнера и его пассажиров. По словам бортпроводницы Хенни Лим, эти отверстия помогают выравнивать разницу давления снаружи и внутри самолета.