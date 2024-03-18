Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Квашеная капуста с помидорами: традиционная хрустящая закуска с новым ингредиентом
Суд приговорил к восьми годам колонии экс-главу "дочки" "Росгосстраха"
Как убрать краску для волос с ткани: эффективные методы
Мечтаете о колодце на даче? Говорим и плюсах и минусах этого сооружения
Лидер КНДР лично руководил учебными стрельбами с применением сверхкрупных РСЗО
Американский сенатор заявил Зеленскому, в каком виде Украина будет получать помощь от США
Генри Вустер: сделки между Ираном и Россией по передачи баллистических ракет не было
В Польше во время плановых учений пропал БПЛА MQ9 Reaper
Что делать, если автомобильные стекла медленно поднимаются и опускаются
Безопасное путешествие: почему стоит избегать снотворных на борту самолета

Экс-стюардесса рассказала об опасности снотворного во время полета на самолете

0:52
Туризм

Бывшая стюардесса и опытная путешественница предложила пассажирам самолетов избегать употребления снотворных средств во избежание потенциальных рисков. Она поделилась этим советом в материале для издания Business Insider Africa.

Экс-стюардесса рассказала об опасности снотворного во время полета на самолете
Фото: Wikipedia by Scott & Elaine van der Chijs is licensed under CC BY-NC 2.0

Согласно автору статьи, некоторые снотворные могут вызвать длительное чувство сонливости. Однако во время полета возникают ситуации, когда важно оставаться бодрым, например, в случае турбулентности или чрезвычайных обстоятельств, что способствует предотвращению возможных травм, подчеркнула она.

Ранее другая стюардесса из авиакомпании Cebu Pacific пояснила назначение отверстий в окнах самолетов — они необходимы для обеспечения безопасности лайнера и его пассажиров. По словам бортпроводницы Хенни Лим, эти отверстия помогают выравнивать разницу давления снаружи и внутри самолета.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Три пары "звезд" кино сыгравших великую любовь на экране, но жутко ненавидящих друг друга в жизни

Порой актеры настолько правдоподобно изображают любовь и страсть, что зрители готовы их даже поженить. Или по крайней мере приписать им роман

Три пары "звезд" кино сыгравших великую любовь на экране, но жутко ненавидящих друг друга в жизни
Евгений Петросян: секрет мужской силы в старости и веселые комментарии о позднем отцовстве
Петросян рассказал, как сохраняет свою мужскую силу в 78 лет
Мировые лидеры, поздравившие Путина, признали его легитимность и новой РФ
Прихожая должна быть оформлена только в этих цветах, и никак иначе, призвала дизайнер
Высокую явку на выборы президента нам "обеспечил" недружественный Запад Дмитрий Плотников Поздравления Путину от мировых лидеров означают признание РФ в новых границах Любовь Степушова
Ваша кошка разговаривает с вами: узнайте, что она хочет и как расшифровать ее мяуканье
От правильного полива томатов зависят рост, развитие и урожайность
Белгород превратился в цель №1: ВСУ применяют новейшее оружие в ответ на поражения
Белгород превратился в цель №1: ВСУ применяют новейшее оружие в ответ на поражения
Последние материалы
Суд приговорил к восьми годам колонии экс-главу "дочки" "Росгосстраха"
Как убрать краску для волос с ткани: эффективные методы
Мечтаете о колодце на даче? Говорим и плюсах и минусах этого сооружения
Лидер КНДР лично руководил учебными стрельбами с применением сверхкрупных РСЗО
Экс-стюардесса рассказала об опасности снотворного во время полета на самолете
Американский сенатор заявил Зеленскому, в каком виде Украина будет получать помощь от США
Генри Вустер: сделки между Ираном и Россией по передачи баллистических ракет не было
В Польше во время плановых учений пропал БПЛА MQ9 Reaper
Что делать, если автомобильные стекла медленно поднимаются и опускаются
Politico: Франция поддерживает ограничение импорта из Украины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников