Экономьте на путешествиях: советы для выгодных авиабилетов

Туристка из России рассказала, как экономить на путешествиях

1:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Блогер из Казани, Ксения Хаки, представила свои советы по экономии на авиабилетах во время поездок.

Фото: freepik.com by lookstudio is licensed under public domain

Она советует следить за новостями о распродажах, поскольку билеты по акции раскупаются очень быстро. В качестве примера, она упомянула случай с распродажей билетов авиакомпании "Победа" всего за 99 рублей, который вызвал сомнения у многих из-за перегрузки сайта.

Хаки также подчеркнула важность заранее планировать путешествия, утверждая, что отдыхать вне города можно в любое время года. Она привела пример своей поездки в Северную Осетию, где ей и её семье удалось купить билеты за 20 тысяч рублей благодаря распродаже. Она отметила, что летом такие цены найти будет сложнее.

Кроме того, Хаки отметила, что на новые направления цены на билеты часто начинаются невысокими, приводя примеры рейсов из Казани в Минеральные Воды, на Байкал и в Новокузнецк. Она рекомендует проверять цены в разных аэропортах, включая те, что находятся в соседних городах, чтобы сэкономить даже с учетом затрат на проезд.

В заключение, блогер поделилась стратегиями для более экономичных путешествий, таких как путешествия без багажа или с пересадками, что особенно актуально для семейных пар без детей. Ранее уже было упомянуто, как американский турист рассказал о методах бесплатного воздушного путешествия.

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