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Подмосковье в огне Масленицы: в парках региона оживает дух веселья и традиций

На масленицу в парки Подмосковья пришли более 250 тысяч людей

1:49
Туризм

Празднование Масленицы в Подмосковье прошло с пышностью. Более чем в 90 парках региона была организована программа "Заходите на блины!", посвященная завершению масленичной недели, которую посетило около 250 тысяч человек. В рамках этой программы в парках прошли театрализованные представления, соревнования, костюмированные шествия, дегустации блинов, творческие мастер-классы, а также были проведены обряды сожжения чучел Масленицы. Кроме того, на протяжении всех дней проводились ярмарки.

На масленицу в парки Подмосковья пришли более 250 тысяч людей
Фото: Собственная работа by Kapelka ya is licensed under Attribution-Share Alike 4.0.

По данным Министерства благоустройства Московской области, с 11 по 17 марта парки Подмосковья посетили 1,5 миллиона человек, что на 477 тысяч больше, чем за аналогичный период в 2023 году. В будние дни в парках в среднем находились 150 тысяч человек, а в выходные этот показатель вырос до 668 тысяч человек. Наиболее популярными местами стали "Пехорка" в Балашихе (58 тысяч человек), Центральный парк в городском округе Пушкинский (47 тысяч человек), Сестрорецкий в Клину (43 тысячи человек), Фабричный в Истре (41 тысяча человек) и Мира в Мытищах (37 тысяч человек).

Масленица в 2024 году длилась с 11 по 17 марта.

Таким образом, масленичные гулянья в подмосковных парках предоставили жителям региона возможность провести время в компании семьи и друзей, насладиться природой и отдохнуть после трудовой недели. Организаторы отметили высокую активность посетителей и их интерес к культурным и развлекательным мероприятиям Подмосковья.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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