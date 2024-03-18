Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На Западе обратили внимание на запрет УПЦ
Рейтинг надёжных бензиновых моторов для кроссоверов: ТОП-5 моделей с объёмом до 2 литров
В Румынии одобрили транзит воентехники Финляндии для Украины
Тарзан обратился к согражданам: "Поздравляю всех россиян с победой истинной демократии и правды"
Политик Филиппо заявил, что Путин поставил РФ в центр мировой дипломатии
Первый фестиваль горных курортов Евразии завершился на "Роза Хутор"
Захарова сравнила с тараканами заметавшихся после победы Путина глав стран НАТО
Будет радовать цветением до осени: рассказываем о вереске
Из-за бойкота туристов, целая страна подошла к порогу финансового краха
Турецкие отели задолжали почти $10 млрд

Туристы в Турции могут столкнуться с проблемой размещения в отелях

Туризм

Владельцы отелей в Турции задолжали банкам порядка $10 млрд. В связи с этим у туристов в предстоящем сезоне могут возникнуть проблемы с размещением.

Туристы в Турции могут столкнуться с проблемой размещения в отелях
Фото: lujohotel.com by Lujo Hotel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Издание Cumhuriyet сообщает, что из-за долгов, которые появились после пандемии коронавируса, банки требуют владельцев гостиниц продать недвижимость и "погасить" долги.

"Опасность перехода отелей в собственность банков возросла в связи с окончанием действия соглашений о лояльности", — сообщили в турецкой газете.

Кстати, в это же время Министерство культуры и туризма и Турецкий статистический институт поделились информацией о рекордах в сфере туризма. Так, в прошлом году Турцию посетило свыше 56 млн туристов.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Популярное
Стало известно, какое наследство оставил Александр Ширвиндт своему сыну и жене

Актер ушел из жизни из-за проблем с сердцем.

Александр Ширвиндт оставил в наследство вдове и сыну две квартиры и дачи в Москве
Польза полыни огромна на участке
Оставьте этот сорняк на участке: удивитесь пользе, которую он принесёт - ушлые дачники давно этим пользуются
Посадите это в приствольный круг деревьев: используйте эффективно эти клочки земли — красота и польза одновременно
Любите чай с лимоном? Узнайте, почему такой напиток может стать ядом для вашего организма
Поздравления Путину от мировых лидеров означают признание РФ в новых границах Любовь Степушова Санитарная зона на Украине должна начинаться с Житомирской области Дмитрий Плотников
Плохие соседи малины: эти культуры лучше не сажать рядом с ней - рассказываем, почему
6 секретов по мытью головы. Волосы будут меньше пачкаться и выглядеть идеально
Идеален для консервации: этот сорт томатов даёт вкусные и сладкие помидоры — не трескаются и хорошо хранятся
Идеален для консервации: этот сорт томатов даёт вкусные и сладкие помидоры — не трескаются и хорошо хранятся
Последние материалы
Яна Поплавская выложила фотографии с внучкой и разделила радость её крещения с подписчиками
Республиканский сенатор прибыл в Киев
"Синий свет" от смартфонов и компьютеров влияет не только на глаза, но и кожу
Раскаявшуюся пенсионерку, пытавшуюся помешать выборам в Москве, отпустили домой
ScienceAlert: в США вывели корову, которая даёт молоко с инсулином
Сообщения о смерти британского короля Карла III оказались фейком
Четыре причины высыпать соль в раковину
Депутат Селезнев: украинские власти сами себе создают дополнительные проблемы
Кадыров поздравил Путина с победой на президентских выборах
Сектор Газа — территория хаоса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников