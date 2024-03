Турецкие отели задолжали почти $10 млрд

Владельцы отелей в Турции задолжали банкам порядка $10 млрд. В связи с этим у туристов в предстоящем сезоне могут возникнуть проблемы с размещением.

Фото: lujohotel.com by Lujo Hotel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license