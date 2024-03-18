Турецкие отели задолжали почти $10 млрд

Туристы в Турции могут столкнуться с проблемой размещения в отелях

Владельцы отелей в Турции задолжали банкам порядка $10 млрд. В связи с этим у туристов в предстоящем сезоне могут возникнуть проблемы с размещением.

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Издание Cumhuriyet сообщает, что из-за долгов, которые появились после пандемии коронавируса, банки требуют владельцев гостиниц продать недвижимость и "погасить" долги.

"Опасность перехода отелей в собственность банков возросла в связи с окончанием действия соглашений о лояльности", — сообщили в турецкой газете.

Кстати, в это же время Министерство культуры и туризма и Турецкий статистический институт поделились информацией о рекордах в сфере туризма. Так, в прошлом году Турцию посетило свыше 56 млн туристов.