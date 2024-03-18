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Идеальное путешествие: таиланд, Китай или Япония?

Известна неожиданная страна, которая «с нетерпением ждет российских туристов»

1:21
Туризм

Генеральный директор компании "Арт-тур" Дмитрий Арутюнов сообщил о повышенном интересе российских туристов к Японии, ссылаясь на данные "Яндекс Путешествий", которые указывают на увеличение ранних бронирований на 10 раз. Однако, стоит отметить, что поездка в Японию не является дешевым удовольствием.

Известна неожиданная страна, которая «с нетерпением ждет российских туристов»
Фото: flickr.com by Yasuhiro from Tokyo, Japan is licensed under Commons, the free media repository

Он отметил, что Япония значительно упростила визовый процесс и активно привлекает российских туристов, что подтверждается проведением промо-акций отелей прямо в России. Несмотря на высокие расходы, страна привлекает своей уникальной культурой, богатой историей и разнообразной кухней. Японцы отличаются особым менталитетом, характеризуясь прагматичностью и педантичностью. Однако, из-за отсутствия прямых рейсов Япония не входит в тройку самых популярных азиатских направлений среди российских туристов.

По мнению эксперта, самые популярные среди россиян азиатские страны включают Таиланд, Китай и Шри-Ланку. Таиланд остается на первом месте, предлагая путешествия на неделю от 100 до 150 тысяч рублей за "все включено" на человека, в зависимости от сезона. Кроме того, в список входят Китай и Шри-Ланка. При этом, по мнению эксперта, Шри-Ланка может вытеснить Бали из списка лидеров, как только будет налажено прямое сообщение.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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