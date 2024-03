Идеальное путешествие: таиланд, Китай или Япония?

Your browser does not support the audio element.

Генеральный директор компании "Арт-тур" Дмитрий Арутюнов сообщил о повышенном интересе российских туристов к Японии, ссылаясь на данные "Яндекс Путешествий", которые указывают на увеличение ранних бронирований на 10 раз. Однако, стоит отметить, что поездка в Японию не является дешевым удовольствием.

Фото: flickr.com by Yasuhiro from Tokyo, Japan is licensed under Commons, the free media repository