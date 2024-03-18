Путешествие в Южную Корею: высокие цены и острая еда — что удивило российскую туристку

Российская туристка, побывавшая в Южной Корее, была неприятно удивлена высокими ценами на жилье в столице страны. Она поделилась своим опытом с порталом "Тонкости туризма", а ее отзыв был опубликован на платформе "Дзен".

"Как и ожидалось, проживание в самом Сеуле оказалось дорогим: хостелы и мотели за три тысячи рублей в сутки были не очень комфортными", — такими словами она описала свой опыт, добавив, что ей пришлось часть времени жить у знакомых, а в оставшиеся дни поездки снимать отели в городе Уйджонбу.

По ее мнению, до Сеула оттуда можно было добраться на метро всего за час. Сам город ей понравился.

"Он прекрасен! Огромный мегаполис, мосты, торговые улицы (Coex Mall и Myeong-Dong), улица баров (Itaewon), которая никогда не спит", — поделилась впечатлениями читательница портала. Единственное, что ей не удалось привыкнуть в Сеуле — это острая еда. Она отметила, что найти что-то не острое в магазине было непросто. Тем не менее она осталась довольна путешествием.

"Южная Корея привлекает своей аутентичностью, атмосферой и образом жизни, который так сильно отличается от нашего и определенно стоит того, чтобы познакомиться с ним", — заключила она.