Путеводитель по правилам: что нельзя делать туристам в Объединенных Арабских Эмиратах

По словам тревел-блогера Наталии Ансталь, туристы часто не осведомлены о том, что в Объединенных Арабских Эмиратах неприлично танцевать в общественных местах. Она подчеркнула, что законы, которые чаще всего нарушаются туристами, включают в себя запрет на танцы вне дома или ночных клубов, а также на еду и питье в общественном транспорте, за что можно получить штраф.
Наталия Ансталь добавила, что на территории эмиратов запрещено фотографировать и снимать на видео ДТП или людей без их согласия.
По ее словам, касательно одежды, следует избегать обтягивающих и прозрачных нарядов в общественных местах, а также избегать глубокого декольте. Купальники же рекомендуется носить только на пляже.
Ранее Наталия обратила внимание на то, что российские туристы чаще всего выбирают Танзанию в качестве экзотического направления для отдыха, оценивая ее красоту и разнообразие культуры, а также отмечая хорошую отельную базу.
Актер ушел из жизни из-за проблем с сердцем.