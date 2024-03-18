Отпуск в России: топ-5 популярных курортов для отличного отдыха

Летний отпуск в России 2024 года — популярные варианты на любой кошелек

3:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

На пороге весны приходит время задуматься о месте для отпуска. Опытные туроператоры рекомендуют покупать билеты и путевки заранее, чтобы сэкономить. Популярностью среди россиян по-прежнему пользуются курорты отечественной территории.

Фото: unsplash.com by Tomas Salas is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В России есть множество прекрасных мест, которые поражают не только видами, но и качеством сервиса. Мы подобрали для вас лучшие варианты!

Сочи

Сочи остается непревзойденным лидером уже много лет. Здесь круглый год собираются туристы, чтобы насладиться пляжным отдыхом или горнолыжными склонами. В городе имеется множество отелей и гостиниц с сервисом на уровне мировых стандартов.

Кроме того, Сочи предлагает разнообразные экскурсии, развлечения, прекрасные пляжи Черного моря и развитую инфраструктуру. Однако следует учитывать высокие цены и большое количество туристов.

Крым

Крым является настоящим райским местом для отдыхающих. Здесь каждый найдет отдых по душе и кошелек. Южный берег с городами Ялта, Гурзуф и Алушта идеально подходит для любителей высокого сервиса и all-inclusive. Однако цены в отелях этого региона достаточно высоки.

Тех, кто предпочитает уединенные места вдали от шума и суеты, заинтересуют небольшие поселки и города вроде Оленевки, Новофедоровки или Евпатории. Следует помнить, что в таких местах меньше развлечений, а инфраструктура не так развита.

Необходимо упомянуть о знаменитых здравницах Крыма. Здесь есть множество санаториев и лечебных учреждений, где можно восстановить здоровье и отдохнуть.

Байкал

Для тех, кто предпочитает активный отдых, отличным вариантом будет посещение Байкала. Это озеро привлекает туристов круглый год, а летом здесь особенно много уникальных развлечений, таких как парусные прогулки.

В летние месяцы на Байкале проходят различные фестивали, такие как фестиваль кочевников, национальный праздник Сурхарбан и другие, где можно окунуться в атмосферу национальной культуры и кухни.

Кроме того, на Байкале можно насладиться прекрасными пейзажами, множеством исторических памятников. Однако стоит учитывать высокие цены и сложности в достижении курорта.

Карелия

Для тех, кому Байкал кажется дорогим, но хочется чего-то более активного, отличным вариантом будет посещение Карелии. Этот край прекрасен в любое время года, но особенно привлекателен летом. Здесь много экскурсий и достопримечательностей, и комфортная температура не выше 25 градусов.

Алтайский край

Алтайский край привлекает тех, кто хочет улучшить свое здоровье. Здесь много лечебных санаториев, уникальных соленых озер и даже "Мертвое море". Однако инфраструктура развита не так хорошо, а на некоторые курорты можно попасть только на внедорожнике.

Калининградская область

Калининградская область отлично подходит для тех, кто хочет почувствовать европейскую атмосферу, не покидая России. Здесь сочетается европейский стиль и российский менталитет, красивые виды Балтийского моря и множество туристических маршрутов. Стоит учитывать, что климат довольно влажный и погода переменчива.

Санкт-Петербург и Москва

Санкт-Петербург и Москва предлагают россиянам множество мероприятий и экскурсий по историческим местам, а также различные развлечения.