Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Главред iXBT games Виталий Казунов задержан в Беларуси
De Gruyter: учёные раскрыли тайну пещеры "Церковь Дьявола"
Японская IT-компания Fujitsu продолжила контролировать секретную военную систему Англии
Китай выступил против приглашения Тайваня на саммит в Сеуле
Пасечник поздравил крымчан с годовщиной вхождения полуострова в состав России
Украинские солдаты начали сдаваться в плен в Запорожье
Times: солдат ВСУ сообщил, что армия Украины с трудом удерживает оборону под Купянском
De Telegraaf: игрок "Спартака" Промес может оказаться в Нидерландах и через несколько лет
С чего начать обустройство клумбы
Отпуск в России: топ-5 популярных курортов для отличного отдыха

Летний отпуск в России 2024 года — популярные варианты на любой кошелек

3:28
Туризм

На пороге весны приходит время задуматься о месте для отпуска. Опытные туроператоры рекомендуют покупать билеты и путевки заранее, чтобы сэкономить. Популярностью среди россиян по-прежнему пользуются курорты отечественной территории.

Летний отпуск в России 2024 года — популярные варианты на любой кошелек
Фото: unsplash.com by Tomas Salas is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В России есть множество прекрасных мест, которые поражают не только видами, но и качеством сервиса. Мы подобрали для вас лучшие варианты!

Сочи
Сочи остается непревзойденным лидером уже много лет. Здесь круглый год собираются туристы, чтобы насладиться пляжным отдыхом или горнолыжными склонами. В городе имеется множество отелей и гостиниц с сервисом на уровне мировых стандартов.

Кроме того, Сочи предлагает разнообразные экскурсии, развлечения, прекрасные пляжи Черного моря и развитую инфраструктуру. Однако следует учитывать высокие цены и большое количество туристов.

Крым
Крым является настоящим райским местом для отдыхающих. Здесь каждый найдет отдых по душе и кошелек. Южный берег с городами Ялта, Гурзуф и Алушта идеально подходит для любителей высокого сервиса и all-inclusive. Однако цены в отелях этого региона достаточно высоки.

Тех, кто предпочитает уединенные места вдали от шума и суеты, заинтересуют небольшие поселки и города вроде Оленевки, Новофедоровки или Евпатории. Следует помнить, что в таких местах меньше развлечений, а инфраструктура не так развита.

Необходимо упомянуть о знаменитых здравницах Крыма. Здесь есть множество санаториев и лечебных учреждений, где можно восстановить здоровье и отдохнуть.

Байкал
Для тех, кто предпочитает активный отдых, отличным вариантом будет посещение Байкала. Это озеро привлекает туристов круглый год, а летом здесь особенно много уникальных развлечений, таких как парусные прогулки.

В летние месяцы на Байкале проходят различные фестивали, такие как фестиваль кочевников, национальный праздник Сурхарбан и другие, где можно окунуться в атмосферу национальной культуры и кухни.

Кроме того, на Байкале можно насладиться прекрасными пейзажами, множеством исторических памятников. Однако стоит учитывать высокие цены и сложности в достижении курорта.

Карелия
Для тех, кому Байкал кажется дорогим, но хочется чего-то более активного, отличным вариантом будет посещение Карелии. Этот край прекрасен в любое время года, но особенно привлекателен летом. Здесь много экскурсий и достопримечательностей, и комфортная температура не выше 25 градусов.

Алтайский край
Алтайский край привлекает тех, кто хочет улучшить свое здоровье. Здесь много лечебных санаториев, уникальных соленых озер и даже "Мертвое море". Однако инфраструктура развита не так хорошо, а на некоторые курорты можно попасть только на внедорожнике.

Калининградская область
Калининградская область отлично подходит для тех, кто хочет почувствовать европейскую атмосферу, не покидая России. Здесь сочетается европейский стиль и российский менталитет, красивые виды Балтийского моря и множество туристических маршрутов. Стоит учитывать, что климат довольно влажный и погода переменчива.

Санкт-Петербург и Москва
Санкт-Петербург и Москва предлагают россиянам множество мероприятий и экскурсий по историческим местам, а также различные развлечения.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Стало известно, какое наследство оставил Александр Ширвиндт своему сыну и жене

Актер ушел из жизни из-за проблем с сердцем.

Александр Ширвиндт оставил в наследство вдове и сыну две квартиры и дачи в Москве
Польза полыни огромна на участке
Оставьте этот сорняк на участке: удивитесь пользе, которую он принесёт - ушлые дачники давно этим пользуются
Посадите это в приствольный круг деревьев: используйте эффективно эти клочки земли — красота и польза одновременно
Любите чай с лимоном? Узнайте, почему такой напиток может стать ядом для вашего организма
Поздравления Путину от мировых лидеров означают признание РФ в новых границах Любовь Степушова Санитарная зона на Украине должна начинаться с Житомирской области Дмитрий Плотников
Плохие соседи малины: эти культуры лучше не сажать рядом с ней - рассказываем, почему
6 секретов по мытью головы. Волосы будут меньше пачкаться и выглядеть идеально
Идеален для консервации: этот сорт томатов даёт вкусные и сладкие помидоры — не трескаются и хорошо хранятся
Идеален для консервации: этот сорт томатов даёт вкусные и сладкие помидоры — не трескаются и хорошо хранятся
Последние материалы
NIUS: немецкие компании банкротятся с невиданной ранее скоростью
De Telegraaf: игрок "Спартака" Промес может оказаться в Нидерландах и через несколько лет
С чего начать обустройство клумбы
Депутат Госдумы Андрей Луговой предложил создать отдельную библиотеку с треками иноагентов в Яндекс.Музыке
Детеныш тюленя был спасен на территории Приморского края
Схема ухода за волосами для тех, кто хочет отрастить косу до пояса
В ГИБДД рассказали, как избежать штрафа за выезд на перекресток на красный свет
В выдаче кредитов в 2024 году было отказано 66 процентам россиян
Лидер ЛНР заявил, что успех Путина на выборах придает Донбассу уверенность в будущем
Употребление воды не замедляет процесс пищеварения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников