Блогер Андрей Герасименко поделился своими удивительными впечатлениями от поездки в КНДР, где он был одним из первых российских туристов после четырёхлетнего перерыва. По его мнению, организация поездки прошла гладко и оперативно.
Группу пассажиров доставили на старом советском самолете Ту-154, где им вручили журнал с изображениями лидеров КНДР и попросили бережно относиться к памятным предметам.
Одним из замечательных моментов был запрет на ввоз квадрокоптеров, при этом мобильные телефоны и другие гаджеты не вызывали замечаний. Однако на паспортном контроле даже заметили и записали номера устройств.
По прибытии в КНДР туристам сразу стали ясны правила: можно показывать только то, что разрешено. Например, по дороге на горнолыжный курорт они увидели баннеры, закрывающие дома в плохом состоянии и рабочих. Фотографировать определённые сцены и памятники было не рекомендовано, и туристам давали указания, как правильно снимать.
Местные организаторы уделяли большое внимание туристам и следили за ними на каждом шагу. Все их действия проверялись, а сопровождающие давали полезные советы. Отдых на горнолыжном курорте "Масикрен" оказался более приятным, чем проживание в столице. Там создавалось впечатление, что всё было специально подготовлено для туристов.
Актер ушел из жизни из-за проблем с сердцем.