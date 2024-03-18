Путешествие в страну тайн: история блогера о поездке в КНДР, открывшуюся для туристов РФ после долгого перерыва

"За нами постоянно следили": российский турист описал свою поездку в КНДР

1:24 Your browser does not support the audio element. Туризм

Блогер Андрей Герасименко поделился своими удивительными впечатлениями от поездки в КНДР, где он был одним из первых российских туристов после четырёхлетнего перерыва. По его мнению, организация поездки прошла гладко и оперативно.

Фото: flickr.com by jennybento from Jackson Heights, usa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Группу пассажиров доставили на старом советском самолете Ту-154, где им вручили журнал с изображениями лидеров КНДР и попросили бережно относиться к памятным предметам.

Одним из замечательных моментов был запрет на ввоз квадрокоптеров, при этом мобильные телефоны и другие гаджеты не вызывали замечаний. Однако на паспортном контроле даже заметили и записали номера устройств.

По прибытии в КНДР туристам сразу стали ясны правила: можно показывать только то, что разрешено. Например, по дороге на горнолыжный курорт они увидели баннеры, закрывающие дома в плохом состоянии и рабочих. Фотографировать определённые сцены и памятники было не рекомендовано, и туристам давали указания, как правильно снимать.

Местные организаторы уделяли большое внимание туристам и следили за ними на каждом шагу. Все их действия проверялись, а сопровождающие давали полезные советы. Отдых на горнолыжном курорте "Масикрен" оказался более приятным, чем проживание в столице. Там создавалось впечатление, что всё было специально подготовлено для туристов.