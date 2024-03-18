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Безопасность туризма в Мексике: что нужно знать о рисках и мерах предосторожности

Мексиканская банда похитила туристов из России и Грузии и требует выкупа

2:00
Туризм

В Мексике произошел новый случай похищения туристов, на этот раз — из России и Грузии. По информации, полученной из различных источников, семьи похищенных ждут каких-либо новостей о судьбе своих родственников.

Мексиканская банда похитила туристов из России и Грузии и требует выкупа
Фото: www.hood.army.mil by армия США is licensed under находится в общественном достоянии в Соединенных Штатах.

Согласно информации, распространенной каналом ТК Shot, 23-летняя Мария отправилась в путешествие по Латинской Америке приблизительно три недели назад. Во время своего путешествия она остановилась у местной семьи, используя услуги каучсёрфинга. 14 марта они вместе отправились в путешествие на автомобиле из Монтеррея в Рейносу, город на границе с США.

Согласно каналу, в 23:00 туристка отправила голосовое сообщение своему мужу, сообщив, что их преследуют вооруженные люди из местного картеля, и попросила помолиться за нее. Около 02:00 мужу пришло сообщение от россиянки с требованием выплатить выкуп — перевести 1,5 тысячи долларов на ее счет.

Супруг туристки рассказал каналу, что в Рейносе на них напали с оружием, требуя от них оплату. Поскольку у туристки не было наличных, банда захватила ее и автомобиль. Он добавил, что семья обратилась в полицию и подала два заявления — о похищении человека и о краже автомобиля. Автомобиль был найден брошенным на следующий день. Он также сообщил, что перевел требуемую сумму, но затем потребовали еще 900 долларов.

Представители МИД Грузии сообщили, что в этом же регионе были похищены 30 грузин. Для их освобождения требуется 90 тысяч долларов. Пока грузинский МИД ведет переговоры с мексиканской иммиграционной службой.

Подобные инциденты по отношению к туристам в Мексике вызывают крайне негативное отношение. Государственный департамент США категорически рекомендует американским туристам воздержаться от посещения этого штата из-за высокого уровня преступности и риска похищения.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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