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Безопасные и опасные блюда на "шведском столе" в отелях: что выбрать

Эксперты порекомендовали опасаться некоторых блюд на "шведском столе" в отелях

Туризм

Эксперты по питанию из зарубежных стран предостерегают от некоторых блюд, предлагаемых на "шведском столе" в отелях. Портал Mashed предоставил список таких продуктов.

Эксперты порекомендовали опасаться некоторых блюд на "шведском столе" в отелях
Фото: Telegram-канал "Рецепты каждый день"

Согласно специалистам, стоит избегать специй из-за возможности контакта с пальцами посетителей. Также рекомендуется воздержаться от джема, арахисового масла, майонеза, ломтиков лимона и заправок для салатов по той же причине.

Среди "запрещённых" продуктов также оказались жареный картофель, фруктовый салат (особенно если фрукты были нарезаны заранее и неправильно хранились), блинчики (при длительном хранении они теряют мягкость), сырые устрицы (с риском пищевых отравлений при неправильном хранении), хлопья (способные впитывать влагу) и предварительно приготовленные мясные завтраки (которые могут содержать консерванты и долго храниться).

Тем не менее, существует список более безопасных блюд, которые можно безопасно употреблять. К ним относятся мясное ассорти, копчёный лосось, пирог с заварным кремом, омлеты сделанные на месте, авокадо, сыр, свежие ненарезанные местные фрукты и орехи.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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