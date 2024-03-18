Ирландское приключение: перелет из Нью-Йорка в Дублин за $150 с Aer Lingus

Туристка из Америки разозлила целую страну словами о "бюджетной авиакомпании"

1:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Американская туристка, преодолевшая длительное расстояние за невысокую цену, вызвала недовольство в стране своим неудачным описанием опыта в своем блоге. После перелета из Нью-Йорка в Дублин за 150 долларов (примерно 14 тыс. рублей) она выразила благосклонное отношение к авиакомпании, которая оказалась не лоукостером, а Aer Lingus, национальным перевозчиком Ирландии. Это вызвало всплеск негодования у ирландцев.

Фото: airliners.net by Алекс Бельтюков is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Туристка поделилась своим опытом в TikTok, называя его "лучшим вложением денег" в своей жизни, что стало главной причиной недовольства.

"Я совершила полет из Нью-Йорка в Дублин за 150 долларов с бюджетной авиакомпанией. Вот как все прошло," — сказала она.

Она не ожидала ничего особенного от "бюджетной авиакомпании" и была приятно удивлена просторными сиденьями и бесплатными подарками. "Я была впечатлена, потому что не ожидала ничего подобного от такого дешевого перелета с бюджетной авиакомпанией", — прокомментировала она. Единственным недостатком было приземление в 4:30 утра.

Однако среди ее 85 тыс. подписчиков были знатоки и любители, которые быстро обратили внимание на ошибку в названии "бюджетной авиакомпании". Под роликом появились сотни комментариев, многие из которых критиковали эту неточность.

"Как можно так разозлить всю страну! Называть наш национальный перевозчик бюджетной авиакомпанией," — заявил один из комментаторов. "Бюджетная авиакомпания!! Девушка, это наш национальный перевозчик — вас бы могли не пропустить на границе," — пожаловался другой. "Мне так больно слышать о бюджетной авиакомпании, я бортпроводник Aer Lingus, и это 4-звездочная авиакомпания," — добавил еще один.

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