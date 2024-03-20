Место, куда не попасть простому путешественнику: уникальный остров, на котором обитают лишь обезьяны

На территории Соединённых Штатов Америки расположен небольшой остров, официально именуемый Морган, который административно относится к Южной Каролине. Однако местные жители привыкли называть его просто "Островом обезьян".
Интересный момент заключается в том, что этот остров населён исключительно обезьянами и доступ людям туда строго запрещён. Остров Морган никогда не привлекал человека для проживания из-за своего удалённого расположения и неблагоприятных условий.
Известно, что несколько десятков лет назад сюда были перевезены обезьяны из Пуэрто-Рико, которые могут быть переносчиками герпеса. За прошедшее время колония обезьян значительно увеличилась, и сегодня остров Морган является домом для нескольких тысяч животных.
Однако учёным разрешено посещать это опасное место. На острове проводятся определённые виды лабораторных исследований, в которых участвуют обезьяны.
Надоел неприятный запах ног? Откройте для себя 6 простых и эффективных способов, чтобы навсегда избавиться от этой проблемы.