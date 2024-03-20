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Место, куда не попасть простому путешественнику: уникальный остров, на котором обитают лишь обезьяны

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Туризм

На территории Соединённых Штатов Америки расположен небольшой остров, официально именуемый Морган, который административно относится к Южной Каролине. Однако местные жители привыкли называть его просто "Островом обезьян".

Место, куда не попасть простому путешественнику: уникальный остров, на котором обитают лишь обезьяны
Фото: openverse by ff137 is licensed under CC BY 2.0

Интересный момент заключается в том, что этот остров населён исключительно обезьянами и доступ людям туда строго запрещён. Остров Морган никогда не привлекал человека для проживания из-за своего удалённого расположения и неблагоприятных условий.

Известно, что несколько десятков лет назад сюда были перевезены обезьяны из Пуэрто-Рико, которые могут быть переносчиками герпеса. За прошедшее время колония обезьян значительно увеличилась, и сегодня остров Морган является домом для нескольких тысяч животных.

Однако учёным разрешено посещать это опасное место. На острове проводятся определённые виды лабораторных исследований, в которых участвуют обезьяны.

Почему запрещено посещать «Остров Обезьян» | История острова Морган
Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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