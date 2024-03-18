Экономия на отдыхе: летние туры в ОАЭ и на Шри-Ланку дешевеют на 15%

Известны зарубежные курорты, которые подешевеют летом

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отпуск в ОАЭ и на Шри-Ланке этим летом обещает стать доступнее на 15% из-за расширения программ полетов, сообщил Роман Гареев, доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова, агентству "Прайм". Это будет привлекательно для тех, кто устал от поездок в Турцию и Египет. Однако есть и недостатки. Летом это не сезон для ОАЭ и Шри-Ланки, и данные направления изначально не являются дешевыми. Цены начинаются от 80 тысяч рублей на человека, включая перелет. Продолжительность пребывания в этих странах достаточно длительна, что может не всем подходить.

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Кроме того, не всегда предоставляется система "все включено", что означает дополнительные расходы на питание и напитки для туристов. Следовательно, ожидать повышенного спроса на эти направления летом не стоит, считает Гареев. Более точные выводы о популярности места можно сделать после анализа первых результатов расширения программы полетов.