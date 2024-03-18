Санкт-Петербург и Сочи в лидерах: самые востребованные города для отдыха на майские праздники

Самые популярные города в России для майских праздников

0:45 Your browser does not support the audio element. Туризм Регионы Россия

Онлайн-сервис бронирования жилья Twill. ru провёл анализ и назвал наиболее популярные среди пользователей города России для поездок в майские праздники.

Фото: flickr.com by Сергей Галенкин is licensed under CC BY-SA 2.0

Общее количество бронирований на период майских праздников за прошлый год выросло в семь раз. В текущем году в списке самых востребованных городов лидируют Санкт-Петербург и Сочи, куда направляется треть туристов. В топ-10 также вошли Москва, Казань, Кисловодск, Геленджик и Анапа.

Эксперты сервиса отмечают, что стоимость путешествий за год значительно выросла, в среднем на 10% по стране. Наибольшее увеличение цен на майские праздники наблюдается в Сочи, Анапе и Калининграде, а наименьшее — в Кисловодске.