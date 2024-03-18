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На курортах Испании развешивают плакаты против туристов

1:09
Туризм

На курортах Испании начали появляться афиши с лозунгами "отвали, туристы!" и "тут пахнет посетителями". Жители Малаги, известного солнечного курорта, выразили своё недовольство таким образом. Это лишь один из случаев гражданского протеста против влияния туризма.

На курортах Испании развешивают плакаты против туристов
Фото: commons.wikimedia.org by Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Согласно информации из СМИ, один из инициаторов кампании рассказал, что его выселили из дома, где он прожил десять лет, чтобы владелец мог превратить его в гостиницу.

"Местные жители устали от этой ситуации", — подчеркнул активист, добавив, что многие другие жители также столкнулись с подобными проблемами.

В летний сезон напряжённость между местными жителями и туристами может возрасти ещё сильнее. Особенно учитывая дефицит питьевой воды на юге Испании. Если меры по экономии воды применяются только к местным жителям, то туристы получат больше привилегий.

Эксперты предупреждают о возможности массовых протестов в ответ на такие действия. Однако власти продолжают вести странную политику, озабоченную психическим здоровьем барменов и предпринимая шаги по сокращению их рабочего времени.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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