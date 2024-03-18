Гражданская акция в Малаге: жители выступают против коммерциализации жилья в пользу туристов

На курортах Испании развешивают плакаты против туристов

1:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

На курортах Испании начали появляться афиши с лозунгами "отвали, туристы!" и "тут пахнет посетителями". Жители Малаги, известного солнечного курорта, выразили своё недовольство таким образом. Это лишь один из случаев гражданского протеста против влияния туризма.

Фото: commons.wikimedia.org by Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Согласно информации из СМИ, один из инициаторов кампании рассказал, что его выселили из дома, где он прожил десять лет, чтобы владелец мог превратить его в гостиницу.

"Местные жители устали от этой ситуации", — подчеркнул активист, добавив, что многие другие жители также столкнулись с подобными проблемами.

В летний сезон напряжённость между местными жителями и туристами может возрасти ещё сильнее. Особенно учитывая дефицит питьевой воды на юге Испании. Если меры по экономии воды применяются только к местным жителям, то туристы получат больше привилегий.

Эксперты предупреждают о возможности массовых протестов в ответ на такие действия. Однако власти продолжают вести странную политику, озабоченную психическим здоровьем барменов и предпринимая шаги по сокращению их рабочего времени.