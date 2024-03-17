Новый курорт на западном побережье Крыма: что он предлагает туристам

Республика Крым сегодня привлекает инвесторов и ждет туристов из регионов

2:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

В течение всей недели в различных населённых пунктах Республики и городах царит праздничная обстановка. С 16 марта на железнодорожном вокзале Симферополя будут организованы торжественные мероприятия в честь прибытия брендированных вагонов поезда №28/27. Вечером в этот же день, в связи с 10-летием исторического референдума в Симферополе, главная телебашня республики будет освещена впервые с использованием цветов государственного флага России.

Фото: rosavtodor.gov.ru by Росавтодор is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

В эксклюзивном интервью для "Российской газеты" глава Крыма, Сергей Аксенов, рассказал о планах по созданию нового современного курорта на Западном побережье, об увеличении интереса к бронированию отдыха в Крыму на 80 процентов и о необходимости решения некоторых задач методом ручного управления.

Когда спросили о значении фразы "Крымская весна" через 10 лет, Аксенов отметил, что это имя нарицательное, символизирующее борьбу за свободу, ценности, единство с Россией и восстановление Русского мира. Он также подчеркнул актуальность этой борьбы в настоящее время и роль Крымской весны в изменении не только региона, но и всего мира.

В ответ на вопрос о режиме ручного управления, Аксенов отметил, что хотя это вынужденная мера, она эффективна для быстрого решения уникальных задач, стоящих перед регионом после воссоединения с Россией. Он также выразил благодарность президенту России за личную поддержку и контроль ключевых проектов в регионе.

Что касается развития курортной инфраструктуры, проект "Золотые пески России" на Западном побережье предполагает создание нового современного курорта с медицинскими услугами и развитой инфраструктурой. Этот проект в рамках концепции "Пять морей и озеро Байкал" находится на стадии согласования и предполагает строительство отельных комплексов, ресторанов, спортивных сооружений и других объектов.

Отмечая эффект свободной экономической зоны в Крыму, Аксенов подчеркнул её важность для привлечения инвестиций и создания рабочих мест. Он также отметил рост интереса россиян к отдыху в Крыму на фоне санкций, выразив уверенность в восстановлении турпотока после открытия симферопольского аэропорта.

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