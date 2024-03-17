Долгие перелеты: как обеспечить комфорт и свежесть в полете

Эти вещи сделают долгий перелет более комфортным

2:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Долгий полет может представлять собой настоящее испытание: в самолете тесно, шумно, неудобно и скучно. В этой статье мы поделимся с вами несколькими советами, которые помогут упростить вашу жизнь в пути и прибыть в пункт назначения чувствуя себя свежими и энергичными.

Фото: Фото: ru.freepik.com

Обеспечьте себе комфортное размещение:

Носки

Носки могут стать вашим лучшим другом во время полета. Они помогут избежать отечности и дискомфорта, особенно в прохладной кабине. Однако, убедитесь, что во время взлета и посадки вы наденете обувь по требованию персонала.

Одноразовые тапочки

Это удобное решение для того, чтобы не ходить по салону в носках. Одноразовые тапочки легко взять с собой и избавиться от них по прибытии.

Компрессионные гольфы

Эти чулки могут смягчить перепады давления и предотвратить отечность ног, что часто бывает во время длительных полетов.



Гамак для ног

Если бизнес-класс не в вашем бюджете, гамак для ног может создать ощущение комфорта и удобства, позволяя вам расслабиться в пути.

Для хорошего отдыха:

Подушка

Дорожная подушка поможет вам удобно устроиться и отдохнуть во время полета, избегая напряжения в шее.

Маска для сна

Маска поможет вам быстрее заснуть и проснуться свежими и бодрыми.

Беруши

Это необходимый аксессуар для тех, кто ценит тишину во время полета и хочет спать или читать без помех.

Против сухости и обезвоживания:

Бутылка для воды

Важно поддерживать уровень гидратации во время полета, поэтому не забудьте взять с собой бутылку для воды.

Увлажняющая косметика

Термальная вода и увлажняющие капли помогут сохранить кожу в хорошем состоянии во время полета.

Развлечения:

Книги и фильмы

Заранее загрузите на свой телефон или планшет книги и фильмы, чтобы иметь возможность разнообразить свое время в пути.

Соблюдение этих советов поможет вам сделать ваш следующий долгий перелет более комфортным и приятным.