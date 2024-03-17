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Долгие перелеты: как обеспечить комфорт и свежесть в полете

Эти вещи сделают долгий перелет более комфортным

2:00
Туризм

Долгий полет может представлять собой настоящее испытание: в самолете тесно, шумно, неудобно и скучно. В этой статье мы поделимся с вами несколькими советами, которые помогут упростить вашу жизнь в пути и прибыть в пункт назначения чувствуя себя свежими и энергичными.

Эти вещи сделают долгий перелет более комфортным
Фото: Фото: ru.freepik.com

Обеспечьте себе комфортное размещение:

Носки
Носки могут стать вашим лучшим другом во время полета. Они помогут избежать отечности и дискомфорта, особенно в прохладной кабине. Однако, убедитесь, что во время взлета и посадки вы наденете обувь по требованию персонала.

Одноразовые тапочки
Это удобное решение для того, чтобы не ходить по салону в носках. Одноразовые тапочки легко взять с собой и избавиться от них по прибытии.

Компрессионные гольфы
Эти чулки могут смягчить перепады давления и предотвратить отечность ног, что часто бывает во время длительных полетов.


Гамак для ног
Если бизнес-класс не в вашем бюджете, гамак для ног может создать ощущение комфорта и удобства, позволяя вам расслабиться в пути.

Для хорошего отдыха:

Подушка
Дорожная подушка поможет вам удобно устроиться и отдохнуть во время полета, избегая напряжения в шее.

Маска для сна
Маска поможет вам быстрее заснуть и проснуться свежими и бодрыми.

Беруши
Это необходимый аксессуар для тех, кто ценит тишину во время полета и хочет спать или читать без помех.

Против сухости и обезвоживания:

Бутылка для воды
Важно поддерживать уровень гидратации во время полета, поэтому не забудьте взять с собой бутылку для воды.

Увлажняющая косметика
Термальная вода и увлажняющие капли помогут сохранить кожу в хорошем состоянии во время полета.
Развлечения:

Книги и фильмы
Заранее загрузите на свой телефон или планшет книги и фильмы, чтобы иметь возможность разнообразить свое время в пути.
Соблюдение этих советов поможет вам сделать ваш следующий долгий перелет более комфортным и приятным.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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