Туристам рассказали, на что клюют воришки за "шведским столом"

Эксперт в области безопасности гостиничного бизнеса Кэролин Пирсон поделилась важным советом о том, как избежать потенциальной угрозы во время завтрака в отеле с системой "шведский стол".
Она отметила, что оставление сумки без присмотра на стуле в обеденном зале может привести к краже, так как она становится легкой добычей для воров. Пирсон рекомендует туристам носить сумку с собой и оставлять за столом лишь ненужные предметы, чтобы привлечь меньше внимания к ценным вещам.
Она также подчеркнула важность сохранения личной информации, такой как номер номера в отеле, в тайне, чтобы избежать возможных проблем с безопасностью.
Раскрыта стоимость частного выступления артистки.