Туристам рассказали, на что клюют воришки за "шведским столом"

Туристам указали на ошибку, которую они совершают за "шведским столом"

0:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперт в области безопасности гостиничного бизнеса Кэролин Пирсон поделилась важным советом о том, как избежать потенциальной угрозы во время завтрака в отеле с системой "шведский стол".

Фото: Wikipedia by Новиков Евгений Александрович is licensed under CC BY-SA 4.0

Она отметила, что оставление сумки без присмотра на стуле в обеденном зале может привести к краже, так как она становится легкой добычей для воров. Пирсон рекомендует туристам носить сумку с собой и оставлять за столом лишь ненужные предметы, чтобы привлечь меньше внимания к ценным вещам.

Она также подчеркнула важность сохранения личной информации, такой как номер номера в отеле, в тайне, чтобы избежать возможных проблем с безопасностью.