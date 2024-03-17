Российский турист рассказал, почему бы он не хотел вернуться на остров Расду

Российский турист разочарован отдыхом на острове Расду: шесть главных недостатков

Российский турист, который обещал рассказать о многих островах Мальдив, высказал свое мнение об острове Расду.

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Он отметил два достоинства острова: коралловый риф и наличие детской площадки. Однако он также перечислил шесть недостатков, включая маленький размер острова, недостаток зелени, ограниченный выбор кафе и еды, небольшой пляж, отсутствие туристов и ограниченный ассортимент товаров в магазинах.

В итоге он заключил, что не хотел бы вернуться на этот остров.

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