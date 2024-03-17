Опасность в отеле: почему разговоры по телефону могут стать ловушкой для ваших данных

Эксперт предупреждает: разговоры по телефону из номера отеля могут быть опасными для туристов

0:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперт по безопасности путешествий, Кэролин Пирсон, предупреждает туристов об опасности разговоров по телефону из номера отеля. Она объясняет, что злоумышленники могут выдавать себя за сотрудников отеля и запрашивать личные данные гостей, включая данные их банковских карт.

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Пирсон советует туристам спускаться на стойку регистрации и уточнять информацию лично, чтобы убедиться в подлинности запроса и избежать рисков. Она также подчеркивает важность избегать указывать номер комнаты вслух при регистрации заезда, чтобы не привлекать внимание преступников.

Кроме того, Пирсон рекомендует использовать дополнительные меры безопасности в номере, такие как навесной замок, ограничитель двери и табличка для двери, чтобы защититься от проникновения посторонних лиц.