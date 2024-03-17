Секреты экономии при бронировании отелей: советы от профессионала, которые изменят ваше путешествие!

Шивон Даунс, эксперт по путешествиям, поделилась своими советами о том, как сэкономить при бронировании отелей.
Она рекомендует бронировать номера напрямую через отель, чтобы получить более выгодные сделки и дополнительные привилегии, такие как бутылка вина в номере или бесплатное повышение класса обслуживания.
Другие советы включают выбор воскресенья вечером для ночевки в отелях, так как спрос на них низкий, а также возможность бронирования в последнюю минуту для получения скидок от отелей, желающих заполнить свои номера.
Раскрыта стоимость частного выступления артистки.