Секреты экономии при бронировании отелей: советы от профессионала, которые изменят ваше путешествие!

Эксперт по путешествиям рассказала, как сэкономить до 10 тысяч при бронировании отелей

0:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

Шивон Даунс, эксперт по путешествиям, поделилась своими советами о том, как сэкономить при бронировании отелей.

Фото: Wikipedia by Canerol86 is licensed under CC BY-SA 4.0

Она рекомендует бронировать номера напрямую через отель, чтобы получить более выгодные сделки и дополнительные привилегии, такие как бутылка вина в номере или бесплатное повышение класса обслуживания.

Другие советы включают выбор воскресенья вечером для ночевки в отелях, так как спрос на них низкий, а также возможность бронирования в последнюю минуту для получения скидок от отелей, желающих заполнить свои номера.