Секретные опасности в гостиничном номере: что скрывается от глаз туристов?

Эксперты по санитарным нормам выявили восемь мест в гостиничном номере, которые являются потенциальными источниками бактерий и аллергенов.
Среди них матрасы, постельное бельё, ковры, шторы, мебельные чехлы, пульты дистанционного управления, насадки для душа и даже очки для гостей.
Для минимизации риска эксперты рекомендуют принимать ряд мер предосторожности, таких как регулярная дезинфекция, хранение вещей в малодоступных местах и избегание контакта с потенциально загрязнёнными поверхностями.
Одуванчики – это настойчивые и некапризные сорняки, которые способны быстро распространяться и захватывать наш садовый участок. Их ярко-желтые цветы, кажется, могут оживить любое пространство, но многие садоводы видят в них лишь неприятность, которую следует преодолеть. В данной статье мы рассмотрим эффективные способы избавления от одуванчиков и предложим несколько советов по профилактике их повторного появления.