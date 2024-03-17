Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Science: акациевые муравьи "вынудили" львов перестать охотиться на зебр
Как избежать прорастания картофеля
Тройка лучших упражнений для грудных мышц
Кинологи рассказали, по какому критерию кошки выбирают хозяина
Как восстановить сон после отпуска или смены часового пояса
Диета для похудения: три продукта, которые необходимо есть на завтрак
Изменения в правилах проезда круговых перекрестков: что нужно знать водителям
Карасин: информацию об оказании помощи ВСУ союзниками РФ надо проверять
Маск: Украина лишится ещё больше людей и территорий, если не начнёт переговоры
Секретные опасности в гостиничном номере: что скрывается от глаз туристов?

Эксперты выявили 8 микробных очагов в гостиничных номерах, которые могут незаметно угрожать здоровью

0:32
Туризм

Эксперты по санитарным нормам выявили восемь мест в гостиничном номере, которые являются потенциальными источниками бактерий и аллергенов.

Эксперты выявили 8 микробных очагов в гостиничных номерах, которые могут незаметно угрожать здоровью
Фото: flickr. com by Alexander Plushev is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Среди них матрасы, постельное бельё, ковры, шторы, мебельные чехлы, пульты дистанционного управления, насадки для душа и даже очки для гостей.

Для минимизации риска эксперты рекомендуют принимать ряд мер предосторожности, таких как регулярная дезинфекция, хранение вещей в малодоступных местах и избегание контакта с потенциально загрязнёнными поверхностями.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Делимся эффективными способами избавления от одуванчиков

Одуванчики – это настойчивые и некапризные сорняки, которые способны быстро распространяться и захватывать наш садовый участок. Их ярко-желтые цветы, кажется, могут оживить любое пространство, но многие садоводы видят в них лишь неприятность, которую следует преодолеть. В данной статье мы рассмотрим эффективные способы избавления от одуванчиков и предложим несколько советов по профилактике их повторного появления.

Избавляемся от одуванчиков на садовом участке
Вернувшаяся из Израиля в РФ Саша Савельева готова выступать на корпоративах
Сбежавшая в Израиль за мужем-предателем певица Саша Савельева вернулась в Россию
Перепахивать огород весной: стоит ли оно того?
Ждите томатный бум: посадите помидоры по этому методу китайцев — российские дачники получают по нему рекордный урожай
ВС РФ зашли в посёлок Бердычи, в гостинице Одессы ликвидированы наёмники Дмитрий Плотников Легендарная актриса Театра им. Моссовета Мария Кнушевицкая сыграла в премьере спектакля "Замужняя невеста" Анжела Якубовская Артефакты истории: "Женщины со змеями" Вячеслав Шпаковский
Ученые определили, какое масло обладает наибольшей пользой для здоровья
Как подкормить самое популярное комнатное растение, чтобы герань радовала видом и ростом
Битва герцогинь: кто лучше подходит для королевской роли, Кейт или Меган?
Битва герцогинь: кто лучше подходит для королевской роли, Кейт или Меган?
Последние материалы
Актёр Кологривый вспомнил, как родители унижали его из-за мечты стать артистом
Шесть советов, полезных для здоровья и долголетия
Вокруг Света: исчезновение кислорода на Земле приведет к авариям и катастрофам
Секреты и советы: макияж и прическа за 3 минуты
Песчанка популярна в ландшафтном дизайне за свою простоту
Какая польза от занятий спортом по вечерам
Три простых способа сэкономить на покупке автомобиля
Пошаговый рецепт приготовления хрустящих рыбных палочек
Секретные функции кресел в самолёте, которые могут спасти жизни при аварии
Социолог рассказала, почему люди любят смотреть фильмы ужасов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников