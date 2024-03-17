Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Люди предпочли бы путешествовать в экономклассе с домашними животными, чем с детьми
Просто совпадение фамилий: актёры, которых по ошибке принимают за родственников
Wired: ученые создали уничтожающий клещей съедобный препарат
Четверговая соль: как сделать и применять в домашних условиях
Автоэксперт Баканов рассказал о подготовке машины к "переобувке"
Кристофер Нолан восхитился фильмом "Годзилла: Минус один"
Как перейти на мытьё головы раз в неделю: шесть секретов
Томаты, картофель, пырей лучше не сажать рядом с малиной
Кинологи объяснили, почему нельзя убегать от собаки
Секреты чистоты в небе:кКак поддерживать гигиену в самолетном туалете

Стюардесса посоветовала, как правильно посещать туалет в самолете

2:05
Туризм

Эксперты компании Sanctuary Bathrooms, бывшая стюардесса, поделилась, что самолетные туалеты признаны одними из самых загрязненных мест на борту. Воздух в них настолько неприятен, что возможно вдыхание микрочастиц фекалий или даже случайное попадание на поверхности чужих "следов". По словам специалистов, существуют определенные правила, которые могут помочь снизить риск возникновения таких неприятностей при использовании туалета во время полета.

Стюардесса посоветовала, как правильно посещать туалет в самолете
Фото: Wikipedia by Firedrop. Собственная работа, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27681537

Хотя ремни безопасности, карманы за креслами, откидные столики и ковровые покрытия на борту обычно являются очагами микробов и загрязнений, стюардесса подчеркнула, что туалет — это место, где "воздух совершенно нечистый". Она также отметила, что вода в унитазах на борту часто меняет свой цвет на "коричневый". Поэтому крайне важно использовать защитную маску при посещении туалета в самолете.

"В туалете отсутствуют окна, а вентиляция далеко не идеальна. Это означает, что каждый раз, когда вы входите туда, вы вдыхаете воздух, который уже "использовали" другие пассажиры, особенно во время длительных перелетов. Также возможно вдыхание микрочастиц фекалий, поскольку воздух циркулирует после смыва в унитазе", — предупредила эксперт.

По той же причине она рекомендовала пассажирам воздерживаться от чистки зубов в туалете самолета. В большинстве случаев рядом с раковиной в туалете есть бумажные полотенца, которыми можно протереть поверхности перед контактом. Если это невозможно, то лучше воспользоваться несколькими слоями туалетной бумаги, чтобы избежать контакта пальцев с поверхностями. В крайнем случае можно использовать кулак и костяшки пальцев, но после этого обязательно вымойте руки. Если вам трудно встать, обычно имеются ручки для удержания, но также лучше их протереть или покрыть бумагой. То же самое относится и к кнопке смыва.

И напоследок: после приземления те, кто заботится о своем здоровье, должны придерживаться гигиенических правил. Рекомендуется принять душ, особенно если вы посещали туалет во время полета.

 
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Делимся эффективными способами избавления от одуванчиков

Одуванчики – это настойчивые и некапризные сорняки, которые способны быстро распространяться и захватывать наш садовый участок. Их ярко-желтые цветы, кажется, могут оживить любое пространство, но многие садоводы видят в них лишь неприятность, которую следует преодолеть. В данной статье мы рассмотрим эффективные способы избавления от одуванчиков и предложим несколько советов по профилактике их повторного появления.

Избавляемся от одуванчиков на садовом участке
Нужно ли перепахивать огород весной?
Перепахивать огород весной: стоит ли оно того?
Сбежавшая в Израиль за мужем-предателем певица Саша Савельева вернулась в Россию
Как подкормить самое популярное комнатное растение, чтобы герань радовала видом и ростом
На первом стадионном турнире Hardcore FC сойдутся Виталий "Байкал" и Даниил "Янки" Дмитрий Плотников Легендарная актриса Театра им. Моссовета Мария Кнушевицкая сыграла в премьере спектакля "Замужняя невеста" Анжела Якубовская Артефакты истории: "Женщины со змеями" Вячеслав Шпаковский
Ученые определили, какое масло обладает наибольшей пользой для здоровья
Битва герцогинь: кто лучше подходит для королевской роли, Кейт или Меган?
Сводка с фронта: в Одессе ликвидированы наёмники, ВС РФ продолжили наступать под Авдеевкой
Сводка с фронта: в Одессе ликвидированы наёмники, ВС РФ продолжили наступать под Авдеевкой
Последние материалы
Wired: ученые создали уничтожающий клещей съедобный препарат
Четверговая соль: как сделать и применять в домашних условиях
Автоэксперт Баканов рассказал о подготовке машины к "переобувке"
Кристофер Нолан восхитился фильмом "Годзилла: Минус один"
Стюардесса посоветовала, как правильно посещать туалет в самолете
Как перейти на мытьё головы раз в неделю: шесть секретов
Томаты, картофель, пырей лучше не сажать рядом с малиной
Кинологи объяснили, почему нельзя убегать от собаки
Эксперты назвали породы собак-гигантов
Scientific Reports: у берегов Бразилии обнаружили ушедший под воду остров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников