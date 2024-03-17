Секреты чистоты в небе:кКак поддерживать гигиену в самолетном туалете

Стюардесса посоветовала, как правильно посещать туалет в самолете

2:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперты компании Sanctuary Bathrooms, бывшая стюардесса, поделилась, что самолетные туалеты признаны одними из самых загрязненных мест на борту. Воздух в них настолько неприятен, что возможно вдыхание микрочастиц фекалий или даже случайное попадание на поверхности чужих "следов". По словам специалистов, существуют определенные правила, которые могут помочь снизить риск возникновения таких неприятностей при использовании туалета во время полета.

Фото: Wikipedia by Firedrop. Собственная работа, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27681537

Хотя ремни безопасности, карманы за креслами, откидные столики и ковровые покрытия на борту обычно являются очагами микробов и загрязнений, стюардесса подчеркнула, что туалет — это место, где "воздух совершенно нечистый". Она также отметила, что вода в унитазах на борту часто меняет свой цвет на "коричневый". Поэтому крайне важно использовать защитную маску при посещении туалета в самолете.

"В туалете отсутствуют окна, а вентиляция далеко не идеальна. Это означает, что каждый раз, когда вы входите туда, вы вдыхаете воздух, который уже "использовали" другие пассажиры, особенно во время длительных перелетов. Также возможно вдыхание микрочастиц фекалий, поскольку воздух циркулирует после смыва в унитазе", — предупредила эксперт.

По той же причине она рекомендовала пассажирам воздерживаться от чистки зубов в туалете самолета. В большинстве случаев рядом с раковиной в туалете есть бумажные полотенца, которыми можно протереть поверхности перед контактом. Если это невозможно, то лучше воспользоваться несколькими слоями туалетной бумаги, чтобы избежать контакта пальцев с поверхностями. В крайнем случае можно использовать кулак и костяшки пальцев, но после этого обязательно вымойте руки. Если вам трудно встать, обычно имеются ручки для удержания, но также лучше их протереть или покрыть бумагой. То же самое относится и к кнопке смыва.

И напоследок: после приземления те, кто заботится о своем здоровье, должны придерживаться гигиенических правил. Рекомендуется принять душ, особенно если вы посещали туалет во время полета.