Опасность авиакатастроф на минимуме: эксперты выявили низкую вероятность происшествий

Экспертами было выяснено, что вероятность катастрофы на борту самолета крайне низка. За последние десятилетия авиакатастрофы случались лишь в 0,000001% случаев. Среди обычных американцев среднее количество жертв составляет приблизительно одного человека на 11 миллионов.
Роль бортпроводников в эвакуации пассажиров в случае чрезвычайной ситуации также крайне важна. Они координируют действия пассажиров и обеспечивают их безопасность. В то время как пилоты управляют самолетом, бортпроводники остаются на связи с пассажирами, информируя их о происходящем.
"Наша главная задача — спасение жизней людей", — отмечает Лилиана Герап, первый помощник на борту Boeing 737. Она также подчеркивает, что весь персонал проходит специальную подготовку, включающую различные виды чрезвычайных ситуаций. "Мы готовы к 99,9% нештатных ситуаций", — добавляет она.
"Пока они выполняют свои обязанности, пилоты находятся в кабине, управляя самолетом. Как только опасность минует и мы готовимся к посадке, мы делаем соответствующее объявление", — дополняет эксперт.
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