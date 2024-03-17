Опасность авиакатастроф на минимуме: эксперты выявили низкую вероятность происшествий

Стало известно, почему пилоты замолкают за несколько минут до авиакатастрофы

1:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

Экспертами было выяснено, что вероятность катастрофы на борту самолета крайне низка. За последние десятилетия авиакатастрофы случались лишь в 0,000001% случаев. Среди обычных американцев среднее количество жертв составляет приблизительно одного человека на 11 миллионов.

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Роль бортпроводников в эвакуации пассажиров в случае чрезвычайной ситуации также крайне важна. Они координируют действия пассажиров и обеспечивают их безопасность. В то время как пилоты управляют самолетом, бортпроводники остаются на связи с пассажирами, информируя их о происходящем.

"Наша главная задача — спасение жизней людей", — отмечает Лилиана Герап, первый помощник на борту Boeing 737. Она также подчеркивает, что весь персонал проходит специальную подготовку, включающую различные виды чрезвычайных ситуаций. "Мы готовы к 99,9% нештатных ситуаций", — добавляет она. "Пока они выполняют свои обязанности, пилоты находятся в кабине, управляя самолетом. Как только опасность минует и мы готовимся к посадке, мы делаем соответствующее объявление", — дополняет эксперт.