Отдых на пляжах Греции: новые правила и ограничения для Туристов

В Греции вводят строгие правила на своих популярных пляжах. Согласно обновленным нормам, будет установлены конкретные границы между шезлонгами и водой, а также ограничено число людей на каждом участке пляжа.
Теперь на каждые 100 метров пляжа должно быть не менее четырех метров свободного пространства между шезлонгами и водой. Кроме того, на каждой трети пляжа будут выделены специальные зоны для занятий спортом или игр.
Также будут установлены специальные системы на пляжах, через которые посетители смогут сообщать о нарушениях со стороны магазинов или заведений. Планируется также использование беспилотных дронов для контроля за соблюдением правил на пляжах.
Эти меры направлены на защиту окружающей среды и обеспечение безопасности туристов. Тем не менее, некоторые специалисты высказывают опасения, что это может привести к тому, что многие люди будут вынуждены искать место для отдыха в других местах.
Новые правила вступят в силу в начале нового сезона на пляжах Греции.
Одуванчики – это настойчивые и некапризные сорняки, которые способны быстро распространяться и захватывать наш садовый участок. Их ярко-желтые цветы, кажется, могут оживить любое пространство, но многие садоводы видят в них лишь неприятность, которую следует преодолеть. В данной статье мы рассмотрим эффективные способы избавления от одуванчиков и предложим несколько советов по профилактике их повторного появления.