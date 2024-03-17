Отдых на пляжах Греции: новые правила и ограничения для Туристов

Греция вводит новые строгие правила на пляжах

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Греции вводят строгие правила на своих популярных пляжах. Согласно обновленным нормам, будет установлены конкретные границы между шезлонгами и водой, а также ограничено число людей на каждом участке пляжа.

Фото: Openverse by heatheronhertravels is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Теперь на каждые 100 метров пляжа должно быть не менее четырех метров свободного пространства между шезлонгами и водой. Кроме того, на каждой трети пляжа будут выделены специальные зоны для занятий спортом или игр.

Также будут установлены специальные системы на пляжах, через которые посетители смогут сообщать о нарушениях со стороны магазинов или заведений. Планируется также использование беспилотных дронов для контроля за соблюдением правил на пляжах.

Эти меры направлены на защиту окружающей среды и обеспечение безопасности туристов. Тем не менее, некоторые специалисты высказывают опасения, что это может привести к тому, что многие люди будут вынуждены искать место для отдыха в других местах.

Новые правила вступят в силу в начале нового сезона на пляжах Греции.