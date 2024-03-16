Проблемы Boeing: критика качества и шаги по обеспечению безопасности пассажиров

Боинг советует авиакомпаниям проверять кресла пилотов на своих самолетах

1:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Производитель самолетов Boeing 787-9 призвал авиакомпании, которые используют этот тип воздушных судов, проверить кресла пилотов на всех своих самолетах. Этот шаг был предпринят в ответ на инцидент с авиакомпанией Latam Airlines, где стюардесса случайно переместила кресло пилота, вызвав пикирование самолета.

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Это предложение по проверке было сделано вскоре после того, как Boeing столкнулся с критикой из-за проблем с качеством своей продукции. В предыдущем месяце были выявлены проблемы с закрытиями люков на некоторых моделях Boeing 737 MAX 9. Кроме того, у компании возникли и другие проблемы, связанные с безопасностью пассажиров.

Некоторые эксперты высказывают опасения о том, что это может ознаменовать начало кризиса для Boeing. В то же время компания продолжает работать над устранением проблем и стремится сохранить свою репутацию на рынке.

Несмотря на все трудности, Boeing остается одним из ведущих производителей коммерческих самолетов в мире. Компания продолжает усиливать меры по улучшению безопасности пассажиров и устранению выявленных недостатков.