Избегайте горячего душа после полёта. Стюард авиакомпании раскрыл секрет для идеального отдыха

Стюард Qantas: почему после перелёта лучше принимать прохладный душ

0:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Стюард авиакомпании Qantas, Трэвис Каринчи, поделился ценным советом для путешественников: после длительных перелётов лучше принимать прохладный душ, а не горячий.

Фото: Wikipedia by Edwin Leong is licensed under CC BY-SA 2.0

Он объяснил, что горячий душ может сушить кожу, спровоцировать кожные заболевания и усугубить проблему с прыщами, удаляя естественные масла и полезные бактерии с кожи. Кроме того, прохладный душ стимулирует кровообращение, сердцебиение и изменяет дыхание, что придает быстрый прилив энергии. Этот совет особенно актуален при смене часовых поясов.

Альтернативное мнение предлагает принимать душ перед сном, чтобы сократить время подготовки к утру и иметь возможность подольше побыть в постели.