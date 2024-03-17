Избегайте горячего душа после полёта. Стюард авиакомпании раскрыл секрет для идеального отдыха

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Стюард Qantas: почему после перелёта лучше принимать прохладный душ

0:43
Туризм

Стюард авиакомпании Qantas, Трэвис Каринчи, поделился ценным советом для путешественников: после длительных перелётов лучше принимать прохладный душ, а не горячий.

Стюард Qantas: почему после перелёта лучше принимать прохладный душ
Фото: Wikipedia by Edwin Leong is licensed under CC BY-SA 2.0

Он объяснил, что горячий душ может сушить кожу, спровоцировать кожные заболевания и усугубить проблему с прыщами, удаляя естественные масла и полезные бактерии с кожи. Кроме того, прохладный душ стимулирует кровообращение, сердцебиение и изменяет дыхание, что придает быстрый прилив энергии. Этот совет особенно актуален при смене часовых поясов.

Альтернативное мнение предлагает принимать душ перед сном, чтобы сократить время подготовки к утру и иметь возможность подольше побыть в постели.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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