Избегайте горячего душа после полёта. Стюард авиакомпании раскрыл секрет для идеального отдыха

Стюард авиакомпании Qantas, Трэвис Каринчи, поделился ценным советом для путешественников: после длительных перелётов лучше принимать прохладный душ, а не горячий.
Он объяснил, что горячий душ может сушить кожу, спровоцировать кожные заболевания и усугубить проблему с прыщами, удаляя естественные масла и полезные бактерии с кожи. Кроме того, прохладный душ стимулирует кровообращение, сердцебиение и изменяет дыхание, что придает быстрый прилив энергии. Этот совет особенно актуален при смене часовых поясов.
Альтернативное мнение предлагает принимать душ перед сном, чтобы сократить время подготовки к утру и иметь возможность подольше побыть в постели.
Одуванчики – это настойчивые и некапризные сорняки, которые способны быстро распространяться и захватывать наш садовый участок. Их ярко-желтые цветы, кажется, могут оживить любое пространство, но многие садоводы видят в них лишь неприятность, которую следует преодолеть. В данной статье мы рассмотрим эффективные способы избавления от одуванчиков и предложим несколько советов по профилактике их повторного появления.