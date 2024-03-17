Скандал в воздухе: туристка раскрыла "мэнспрединг" на рейсе, и Интернет взорвался

Видео на TikTok вызвало бурю эмоций из-за "мэнспрединга" в самолёте

0:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

Видео, опубликованное на TikTok туристкой-блогером, вызвало огромное обсуждение в социальных сетях из-за случая "мэнспрединга" в самолёте.

Фото: flickr.com by Роб Старлинг is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В ролике был запечатлен мужчина, раздвигающий ноги через проход в салоне, что вызвало негодование и сочувствие у пользователей. Стюардесса также вступила в дебаты, отметив, что проход должен быть всегда свободным, и пассажиры имеют право на своё место без вторжения в их пространство.

В целом инцидент поднял важный вопрос о соблюдении личного пространства и уважении других пассажиров на борту самолёта.