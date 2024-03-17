Скандал в воздухе: туристка раскрыла "мэнспрединг" на рейсе, и Интернет взорвался

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Видео на TikTok вызвало бурю эмоций из-за "мэнспрединга" в самолёте

0:35
Туризм

Видео, опубликованное на TikTok туристкой-блогером, вызвало огромное обсуждение в социальных сетях из-за случая "мэнспрединга" в самолёте.

Видео на TikTok вызвало бурю эмоций из-за "мэнспрединга" в самолёте
Фото: flickr.com by Роб Старлинг is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В ролике был запечатлен мужчина, раздвигающий ноги через проход в салоне, что вызвало негодование и сочувствие у пользователей. Стюардесса также вступила в дебаты, отметив, что проход должен быть всегда свободным, и пассажиры имеют право на своё место без вторжения в их пространство.

В целом инцидент поднял важный вопрос о соблюдении личного пространства и уважении других пассажиров на борту самолёта.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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