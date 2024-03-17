Скандал в воздухе: туристка раскрыла "мэнспрединг" на рейсе, и Интернет взорвался

Видео, опубликованное на TikTok туристкой-блогером, вызвало огромное обсуждение в социальных сетях из-за случая "мэнспрединга" в самолёте.
В ролике был запечатлен мужчина, раздвигающий ноги через проход в салоне, что вызвало негодование и сочувствие у пользователей. Стюардесса также вступила в дебаты, отметив, что проход должен быть всегда свободным, и пассажиры имеют право на своё место без вторжения в их пространство.
В целом инцидент поднял важный вопрос о соблюдении личного пространства и уважении других пассажиров на борту самолёта.
Одуванчики – это настойчивые и некапризные сорняки, которые способны быстро распространяться и захватывать наш садовый участок. Их ярко-желтые цветы, кажется, могут оживить любое пространство, но многие садоводы видят в них лишь неприятность, которую следует преодолеть. В данной статье мы рассмотрим эффективные способы избавления от одуванчиков и предложим несколько советов по профилактике их повторного появления.