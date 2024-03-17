Стюардесса случайно нажала кнопку, и самолёт погрузился в панику

Во время полёта Boeing-787 чилийской авиакомпании Latam Airlines произошел инцидент, когда стюардесса случайно нажала кнопку в кресле пилота, что привело к резкому снижению самолёта.
В результате часть пассажиров вылетела из своих мест, а другие оказались на проходе. Пилоту удалось восстановить контроль над самолётом, но пассажиры продолжали ощущать последствия инцидента.
После этого случая было выдано предупреждение всем эксплуатантам: переключатель кресла пилота должен быть всегда закрыт крышкой, чтобы избежать подобных инцидентов.
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