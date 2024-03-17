Люди не хотят летать вместе с детьми. Кем они предпочли их заменить?

Люди предпочли бы путешествовать в экономклассе с домашними животными, чем с детьми

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Недавний опрос, проведенный на туристическом портале Upgraded Points, выявил интересный тренд: большинство людей предпочли бы сидеть в экономклассе рядом с домашними животными, а не с детьми.

Фото: Wikipedia by Albert Domasin is licensed under CC BY 2.0

Причины этого выбора включают тесные условия экономкласса, раздражающих соседей и плачущих младенцев. Опрошенные ассоциируют домашних питомцев в основном с кошками и собаками. Хотя многие владельцы домашних животных хотели бы путешествовать со своими питомцами, некоторые пассажиры выражают беспокойство из-за возможных аллергических реакций и неудобств. О

днако, несмотря на трудности, большинство людей готовы взять своих пушистых друзей в каждую поездку, если бы могли. Комментарии основателя компании, проводившей опрос, отражают сложный характер этой тенденции, при этом некоторые пассажиры выражают недовольство присутствием животных на борту.