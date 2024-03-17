Люди не хотят летать вместе с детьми. Кем они предпочли их заменить?

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Люди предпочли бы путешествовать в экономклассе с домашними животными, чем с детьми

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Туризм

Недавний опрос, проведенный на туристическом портале Upgraded Points, выявил интересный тренд: большинство людей предпочли бы сидеть в экономклассе рядом с домашними животными, а не с детьми.

Люди предпочли бы путешествовать в экономклассе с домашними животными, чем с детьми
Фото: Wikipedia by Albert Domasin is licensed under CC BY 2.0

Причины этого выбора включают тесные условия экономкласса, раздражающих соседей и плачущих младенцев. Опрошенные ассоциируют домашних питомцев в основном с кошками и собаками. Хотя многие владельцы домашних животных хотели бы путешествовать со своими питомцами, некоторые пассажиры выражают беспокойство из-за возможных аллергических реакций и неудобств. О

днако, несмотря на трудности, большинство людей готовы взять своих пушистых друзей в каждую поездку, если бы могли. Комментарии основателя компании, проводившей опрос, отражают сложный характер этой тенденции, при этом некоторые пассажиры выражают недовольство присутствием животных на борту.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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