Инновационные плавучие экоотели: современный ответ на экологические вызовы

Плавучие экоотели - новый тренд в сфере туризма

1:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

В ответ на современные вызовы, такие как борьба с загрязнением окружающей среды и изменением климата, возникли плавучие экоотели. Эти отели представляют собой инновационное решение для различных ситуаций, включая увеличение уровня воды в водоемах и ограниченность доступной земли в курортных районах.

Фото: www.flickr.com by Чи Кинг is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic.

Одним из наиболее известных плавучих экоотелей является Anthenea, созданный в форме капсулы. В нем один номер, предназначенный для четверых гостей, а также бар на 12 человек. Автор концепции этого проекта, архитектор Жан-Мишель Дюкансель, вдохновился фильмом о Джеймсе Бонде и идеей интеграции условий проживания в природу с соблюдением экологических принципов.

Стоимость такого экоотеля составляет около полумиллиона долларов. Его сферическая форма и конструкция обеспечивают устойчивость к экстремальным условиям, таким как циклоны. Оборудован солнечными батареями и аккумуляторами, Anthenea также имеет собственную обсерваторию под водой.

Экоотель выполнен из экологически чистых материалов, что способствует его утилизации. По аналогичному принципу в настоящее время строятся плавучие экоотели в различных странах, таких как Австралия, Южная Корея и США, что делает их более доступными и по стоимости, и по экологической устойчивости.

ANTHENEA - Habitat flottant du 3ème millénaire