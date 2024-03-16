Новые маршруты: российские авиакомпании расширяют географию полетов за границу

Новые рейсы за границу запустят из городов России

1:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

Росавиация выдала новые разрешения российским авиакомпаниям на международные полеты, что облегчит возможность вылета за границу из нескольких российских городов. Соответствующий указ опубликован на веб-сайте ведомства.

Фото: flickr. com by Jordi Cucurull is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Например, компания Red Wings откроет маршруты в Бахрейн из Москвы, Грозного, Сочи и Махачкалы, а также в Грузию из Иркутска, Новосибирска и Грозного. Также в планах лететь в Кувейт из Махачкалы и в Саудовскую Аравию из Минеральных Вод, Казани, Сочи, Уфы, Москвы и Грозного.

У "Уральских авиалиний" будет возможность осуществлять полеты в Индию из Сочи, а "ИрАэро" добавит рейсы в Казахстан из Махачкалы и Самары. Кроме того, "Аврора" получила разрешение на полеты из Южно-Сахалинска в Китай.

Ранее в феврале стало известно, что из-за ошибок в заграничных паспортах российских туристов не выпускают за границу. На границе стали отказывать в выезде путешественникам с пятилетними паспортами старого образца без биометрических данных, которые были выданы в период с 2023 по 2024 год.