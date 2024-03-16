Новые маршруты: российские авиакомпании расширяют географию полетов за границу

Росавиация выдала новые разрешения российским авиакомпаниям на международные полеты, что облегчит возможность вылета за границу из нескольких российских городов. Соответствующий указ опубликован на веб-сайте ведомства.
Например, компания Red Wings откроет маршруты в Бахрейн из Москвы, Грозного, Сочи и Махачкалы, а также в Грузию из Иркутска, Новосибирска и Грозного. Также в планах лететь в Кувейт из Махачкалы и в Саудовскую Аравию из Минеральных Вод, Казани, Сочи, Уфы, Москвы и Грозного.
У "Уральских авиалиний" будет возможность осуществлять полеты в Индию из Сочи, а "ИрАэро" добавит рейсы в Казахстан из Махачкалы и Самары. Кроме того, "Аврора" получила разрешение на полеты из Южно-Сахалинска в Китай.
Ранее в феврале стало известно, что из-за ошибок в заграничных паспортах российских туристов не выпускают за границу. На границе стали отказывать в выезде путешественникам с пятилетними паспортами старого образца без биометрических данных, которые были выданы в период с 2023 по 2024 год.
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.