Италия и Франция лидируют: почему российские туристы предпочитают европейские направления

Россияне стали чаще летать во Францию и Италию

1:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

В предыдущем году все больше российских туристов предпочитали поездки в Европу. Из всех направлений особенно популярными среди россиян стали Италия и Франция.

Фото: flickr.com by Eric Chan is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Помимо этих стран, Венгрия и Испания также привлекли внимание российских путешественников, с увеличением количества бронирований отелей на 520% и 272% соответственно.

Также наблюдается рост интереса россиян к отдыху в Азии. Китай и Япония становятся все более популярными среди любителей путешествий. Спрос на отдых в Южной Корее вырос на 900%, а в Таиланде — на 505%.

Кроме того, в 2024 году увеличился интерес россиян к отдыху в Киргизии. Количество бронирований в этой стране возросло на 320%.

Турция также предлагает российским туристам скидки до 50% после "мальдивских цен" прошлого лета. Генеральный директор туристического агентства также упомянул страны, которые могут стать альтернативой Турции для российских туристов летом 2024 года, включая Шри-Ланку, Оман, Катар, ОАЭ, Бахрейн, а также Таиланд, Сейшелы и Маврикий.