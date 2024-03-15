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Мьянма открывает границы для туристов: без ограничений на въезд

Мьянма отменила въездные ограничения для россиян

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Туризм

Мьянма сняла ограничения на въезд для иностранных туристов, включая россиян, в связи с пандемией COVID-19.

Мьянма отменила въездные ограничения для россиян
Фото: commons.wikimedia.org by Adrian Pingstone Arpingstone is licensed under Creative Commons Public Domain Mark

Отмечается, что власти этой популярной азиатской туристической страны сняли оставшиеся противоэпидемические меры с 1 марта. Теперь по прибытии туристам больше не требуется заполнять декларации о состоянии здоровья или предъявлять страховку, покрывающую лечение COVID-19.

Туристам также не нужно предъявлять сертификат о вакцинации или результаты ПЦР-теста.

Ранее стало известно, что в феврале 2024 года россияне массово начали поездки на Шри-Ланку и стали лидерами среди иностранных туристов, посещающих эту азиатскую страну. В течение последнего зимнего месяца в островное государство прибыло более 30 тысяч российских туристов, что составило 15 процентов от общего числа иностранных путешественников.

МЬЯНМА: сюда не пускают иностранцев! /МЕЖДУ ХУНТОЙ И ПОВСТАНЦАМИ / MYANMAR
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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