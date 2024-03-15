Мьянма открывает границы для туристов: без ограничений на въезд

Мьянма сняла ограничения на въезд для иностранных туристов, включая россиян, в связи с пандемией COVID-19.
Отмечается, что власти этой популярной азиатской туристической страны сняли оставшиеся противоэпидемические меры с 1 марта. Теперь по прибытии туристам больше не требуется заполнять декларации о состоянии здоровья или предъявлять страховку, покрывающую лечение COVID-19.
Туристам также не нужно предъявлять сертификат о вакцинации или результаты ПЦР-теста.
Ранее стало известно, что в феврале 2024 года россияне массово начали поездки на Шри-Ланку и стали лидерами среди иностранных туристов, посещающих эту азиатскую страну. В течение последнего зимнего месяца в островное государство прибыло более 30 тысяч российских туристов, что составило 15 процентов от общего числа иностранных путешественников.
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.