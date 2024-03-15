Изучение стандартов: почему туристы выражают недовольство ограничениями в Дагестане

Туристы недоумевают от двойных стандартов в Дагестане

1:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Перед началом сезона отдыха туристы вспомнили свой неудачный опыт в Дагестане, где было много ограничений и запретов. Пост в популярном сообществе "Пикабу" получил более тысячи гневных комментариев всего за сутки.

Фото: openverse by Ильяс Букаров is licensed under CC BY-SA 4.0

Автор поста подчеркнул, что они соблюдали все местные правила, понимая свою гостеприимную роль, но когда местные жители посещают их регион, они не придерживаются таких же стандартов. Он описал случаи, когда мужчинам приходилось прикрывать плечи и ноги, а женщинам скрывать декольте и колени, тогда как местные жители на их территории ведут себя более свободно.

Пользователи поддержали автора, отмечая, что нормы и стандарты несправедливо отличаются для местных и гостей. Они привели примеры, когда местная полиция реагировала на нарушения только со стороны туристов, оставляя без внимания подобные поступки со стороны местных жителей.

Некоторые пользователи высказали мнение, что некоторые представители регионов действуют так из-за чувства свободы и вседозволенности, которое они испытывают, когда находятся вне своей обычной среды.

Среди комментаторов также были представители соседних регионов, которые признались, что иногда испытывают опасения посещать эти места из-за некоторых инцидентов, но они подчеркнули, что проблема касается не всей республики, а только отдельных людей.

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