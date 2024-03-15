Тайны успешных путешествий: экономия на билетах и наслаждение комфортом премиум-класса с помощью статуса Джошуа

Американец открыл тайну, как можно бесплатно летать на самолетах долгое время

1:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

Этот статус дает ему возможность путешествовать без оплаты, заказывать билеты на разные направления и даже получать повышение уровня обслуживания до бизнес-класса. Джошуа поделился своими захватывающими приключениями на TikTok, где его видео просмотрели более 4,8 миллиона раз.

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Он использует режим ожидания, что позволяет ему летать внутри страны бесплатно, не имея заранее забронированного места. И хотя иногда ему приходится подождать доступного рейса, Джошуа умело выбирает маршруты, чтобы избегать перегруженных аэропортов и минимизировать риски.

Помимо бесплатных перелетов, он отмечает, что приходится платить налоги, однако их стоимость незначительна по сравнению со стоимостью билетов. Благодаря долгому стажу работы его отца в авиакомпании, у него есть приоритет на повышение уровня обслуживания и он может наслаждаться роскошными условиями салонов премиум-класса, таких как Polaris, где предлагаются удобные капсулы и качественные средства для ухода за собой.