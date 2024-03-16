Почему билеты из Симферополя и Севастополя в Питер стали дефицитом этого лета

Туристы из Питера купили путевки в Крым, но не смогли найти обратных билетов

1:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Продажа билетов в Крым на текущий год началась за 90 дней до выезда, однако это правило не всегда действует. Жители Санкт-Петербурга жалуются на отсутствие возможности приобрести билеты для возвращения с полуострова. Например, с 16 мая билетов из Симферополя и Севастополя в Петербург нет в продаже, хотя из Евпатории можно уехать. В настоящее время билеты можно приобрести до 12 июня.

Фото: rosavtodor.gov.ru by Росавтодор is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

В телеграм-канале компании "Гранд Сервис Экспресс" много сообщений о данной проблеме. Пассажиры спрашивают, когда будут доступны билеты на поезд с 16 по 30 мая из Севастополя в Санкт-Петербург. На сообщения отвечают, что расписание корректируется и билеты скоро будут доступны, однако конкретной даты не указывается. Прошло уже более недели с момента первых жалоб пассажиров.

Министерство курортов и туризма Крыма отмечает хороший спрос на бронирование гостиниц и санаториев на этот год. Это также подтверждается активностью обсуждений билетов на поезда. Пока нет серьезного дефицита мест в поездах, за исключением периода с 29 мая по 3 июня. В эти даты места в нижней полке практически распроданы, хотя из Москвы доступных поездов в пять раз больше, чем из Петербурга.

Стоимость поездки из Петербурга до Симферополя в этом году составляет 7010 рублей за плацкарту и 10 994 рублей за купе, из Москвы — 5511 рублей и 10 570 рублей соответственно.