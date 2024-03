Инвестиции и Развитие: курорт "Ведучи" в Чечне продолжает расцветать

В Чечне активно развивается курорт "Ведучи", который привлекает инвестиции на протяжении последних десяти лет, сумма которых превышает 4 миллиарда рублей. Строительство объектов на территории курорта продолжается.

Фото: wikimedia.org by Kora27 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International