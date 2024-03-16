Инвестиции и Развитие: курорт "Ведучи" в Чечне продолжает расцветать

В Чечне построят гостиницу и базу отдыха в курортной зоне

В Чечне активно развивается курорт "Ведучи", который привлекает инвестиции на протяжении последних десяти лет, сумма которых превышает 4 миллиарда рублей. Строительство объектов на территории курорта продолжается.

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Председатель правительства региона, Муслим Хучиев, подчеркнул, что в туристско-рекреационной зоне "Ведучи" деятельность ведут пять резидентов. В настоящее время в рамках Особой экономической зоны "Ведучи" возводят поселок из пяти шале, а также многофункциональный гостиничный комплекс на 400 номеров. В планах также включено создание тюбингового центра, прокат горнолыжного оборудования, строительство шести банных домиков и открытие ресторана.

Еще один инвестор намерен построить базу отдыха, состоящую из 50 модульных домиков на 100 человек.

Курорт "Ведучи" был открыт в 2018 году и предлагает самую длинную в мире искусственную трассу для круглогодичного катания на лыжах, маршруты для велосипедистов и пеших прогулок, а также летний кинотеатр.