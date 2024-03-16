Секрет черных треугольников в салоне самолета: как они помогают стюардессам

Стюардесса рассказала, зачем нужны треугольники над окнами в салоне самолета

0:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

Стюардесса объяснила, зачем нарисованы черные треугольники над окнами в салоне самолета. Она поделилась этой информацией в TikTok.

Фото: Wikipedia by Firedrop. Собственная работа, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27681537

По ее словам, треугольники размещены напротив крыльев, чтобы помочь стюардессам лучше наблюдать за подкрылками и закрылками. Особенно это актуально зимой, когда важно следить за состоянием крыльев их обледенением.

Ранее другая опытная стюардесса высказала критику в адрес одной привычки пассажиров, вызвав оживленные обсуждения в сети. По мнению 28-летней Тэрин Милхаус из Северной Каролины, многие не желают слышать сморканье пассажиров в самолете, так как это считается нарушением личного пространства.