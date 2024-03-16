Избегайте неприятностей: почему спать во время взлета и посадки — плохая идея

Причина, из-за которой не стоит спать во время взлёта или посадки самолета

Те, кто регулярно путешествует на самолете, знают, что во время взлета и посадки необходимо соблюдать определенные правила: не перемещаться по салону и не использовать средства связи. Однако не всем известно, что также не рекомендуется спать в эти моменты.

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Почему не следует засыпать во время взлета или посадки? Потому что в эти моменты происходят значительные изменения в атмосферном давлении в салоне. Например, при наборе высоты возникает существенная разница между атмосферным давлением и давлением в ушах, особенно в барабанной полости. Это может вызвать дискомфорт, закладывание ушей, а в некоторых случаях даже головокружение или кровотечение из носа. В крайних случаях это может привести к серьезным проблемам со слухом, включая деформацию барабанной перепонки или инфекции.

Если человек заснет во время этих процессов, он может не заметить дискомфорт в ушах и не принять своевременных мер для снятия давления. Во время сна мышцы, отвечающие за вентиляцию среднего уха, не активизируются, что может усугубить проблемы.

Таким образом, хотя спать во время перелета возможно, рекомендуется подождать, пока самолет наберет высоту, прежде чем засыпать. То же самое касается момента перед посадкой: лучше быть на бодрствующем состоянии.