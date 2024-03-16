Исследуйте крупнейшие озера Европы: от Каспийского моря до Ладожского озера

Самые большие озера Европы

1:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Каспийское море

Фото: unsplash.com by Джефф Хоппер jeffhopper is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Это географическое образование, которое, несмотря на свое название, фактически является озером. Некоторые его участки имеют глубину более тысячи метров.Общая площадь Каспийского моря превышает 370 тысяч квадратных километров, что делает его самым обширным озером в Европе.

Ладожское озеро

Это озеро, которое расположено на территории России и имеет значительную глубину в некоторых местах, достигающую более двухсот метров. Ладожское озеро привлекает туристов своей живописной природой, и его общая площадь составляет немногим менее 18 тысяч квадратных километров.

Онежское озеро

Это природное образование, которое является одним из главных достопримечательностей Карелии. Онежское озеро прославилось не только своими размерами — немногим менее 10 тысяч квадратных километров, но и чистотой своей воды. Помимо этого, вблизи Онежского озера находится значительное культурное наследие, привлекающее множество путешественников, желающих насладиться экспозициями исторических достопримечательностей.

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