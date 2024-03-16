Новые правила Airbnb: запрет на камеры видеонаблюдения в общественных зонах

Представители Airbnb объявили, что запрещают установку камер видеонаблюдения в общественных зонах объектов аренды, размещенных на их платформе. Этот шаг они описали как упрощение своей текущей политики и отметили, что он был принят после консультаций с гостями, хозяевами и экспертами по конфиденциальности.
Новые правила Airbnb позволят хозяевам следить за безопасностью своего жилья, одновременно защищая конфиденциальность гостей. Разрешено будет использовать только камеры дверного звонка и датчики шума в помещениях.
Предыдущие правила позволяли хозяевам устанавливать видеокамеры в общественных зонах, но с определёнными ограничениями, такими как обязательное уведомление об их наличии в объявлении об аренде и запрет на использование в спальнях и ванных комнатах.
Однако жалобы на скрытые камеры продолжают поступать, что стимулирует интерес к методам и приложениям для их обнаружения.
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.