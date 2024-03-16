Новые правила Airbnb: запрет на камеры видеонаблюдения в общественных зонах

Airbnb запретил камеры видеонаблюдения в помещениях

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Представители Airbnb объявили, что запрещают установку камер видеонаблюдения в общественных зонах объектов аренды, размещенных на их платформе. Этот шаг они описали как упрощение своей текущей политики и отметили, что он был принят после консультаций с гостями, хозяевами и экспертами по конфиденциальности.

Фото: Собственная работа by Планировщик открытых сеток / Scalable Grid Engine is licensed under Creative Commons CC0 1.0.

Новые правила Airbnb позволят хозяевам следить за безопасностью своего жилья, одновременно защищая конфиденциальность гостей. Разрешено будет использовать только камеры дверного звонка и датчики шума в помещениях.

Предыдущие правила позволяли хозяевам устанавливать видеокамеры в общественных зонах, но с определёнными ограничениями, такими как обязательное уведомление об их наличии в объявлении об аренде и запрет на использование в спальнях и ванных комнатах.

Однако жалобы на скрытые камеры продолжают поступать, что стимулирует интерес к методам и приложениям для их обнаружения.