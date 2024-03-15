Россия: взгляд со стороны - впечатления и наблюдения немецкого посетителя

Турист из Германии отметил четыре странные особенности русских

Турист из Германии, пробывший в России около полугода, поделился своими впечатлениями о стране. Он отметил, что россияне могут показаться настоящими "варварами", устойчивыми к холоду, похожими на викингов. Также он заметил, что многие мужчины имеют бороды и часто высокого роста.

Фото: Пресс-служба театра Сфера

"Русские выглядят как настоящие варвары, словно из фильмов о викингах или кельтах… Для меня это было необычно увидеть девушек в юбках и колготках при двадцатиградусном морозе", — отметил он.

Кроме того, немецкий турист выделил еще два характерных качества россиян — любовь к роскоши и суровый нрав.

"Ваши люди стремятся к роскоши… Наблюдать женщин в шубах в метро… Я даже не могу представить, чтобы немец носил цепи или кольца…", — поделился турист.

В общем, немецкий турист остался доволен поездкой в Россию и рекомендует другим путешественникам посетить эту страну.