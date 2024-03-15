Российский предприниматель задержан полицией в Таиланде за несколько преступлений

Российского предпринимателя, занимающегося незаконной деятельностью в Таиланде, обвинили в нескольких преступлениях на острове Ко Пханган.
Вместе с российским гражданином были задержаны три мигранта из Мьянмы, работавшие на его пляжном кафе. При обыске обнаружились документы, подтверждающие незаконную природу его бизнеса.
Предпринимателю предъявлены обвинения в нарушении трудового законодательства за недолговременную регистрацию рабочей силы и в нарушении иммиграционного законодательства за трудоустройство без соответствующего разрешения. Кроме того, ему вменяется помощь и подстрекательство к незаконному пересечению границы.
В настоящее время предприниматель находится под стражей и ожидает судебного разбирательства. Это далеко не первый случай, когда российские бизнесмены сталкиваются с юридическими проблемами в Таиланде. В последнее время многие российские компании проявляют интерес к этой стране, однако необходимо строго соблюдать местное законодательство.
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