Российский предприниматель задержан полицией в Таиланде за несколько преступлений

Российского предпринимателя, занимающегося незаконной деятельностью в Таиланде, обвинили в нескольких преступлениях на острове Ко Пханган.

Фото: unsplash.com by Andrew Neel andrewtneel is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication